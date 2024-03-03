李钟硕去看IU演唱会！公开认爱一年余，低调但不缺席~D.O.&Winter&朴恩斌&吴娜拉&刘在锡齐现身
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李钟硕去看IU演唱会！公开认爱一年余，低调但不缺席~D.O.&Winter&朴恩斌&吴娜拉&刘在锡齐现身

明星   2024年3月3日   星期日12:15   Sani  

（封面图源：IG@sabita_5，TVDaily）

IU 2024世界巡回演唱会首站昨晚在首尔举办，观众席里除了EXO D.O.、aespa Winter、吴娜拉、朴恩斌、李周映、刘在锡、梁世灿、朴明秀等圈内好友，还被眼尖歌迷发现了男友李钟硕的身影！

《IU H. E. R. WORLD TOUR CONCERT IN SEOUL》昨晚在首尔奥林匹克公体操竞技场盛大举办，除了羡慕抢到票的歌迷，很多网友也热心关注去到现场的明星。
（图源：FB@iu.loen）

很快有人PO出这张观众席照片，指出戴帽子的男士就是IU公开认爱的男友李钟硕：

IU和李钟硕2022年底被D社爆料恋情，当天双方就通过各自所属社大方承认，次日元旦还亲自PO长文分享恋爱心境，获得众多网友祝福。

李钟硕在恋情曝光前一日出席MBC颁奖礼时提到有一位「帅气的朋友」总是在他烦恼时给他积极的想法，令人猜测是暗暗放闪，原来这位「帅气的朋友」就是IU！

IU和李钟硕认爱以来一直非常低调，甚至很多人都忘了这件事XD现在看来感情依然稳定~

此外，IU首场演唱会请来人气女团NewJeans担任嘉宾，表演了《Ditto》《ETA》等歌曲。 IU以新歌《Holssi》拉开序幕，一连演唱20首热门名曲，还在双安可时段加唱7首，诚意满满。
（图源：FB@iu.loen）

网友们发现的明星歌迷包括EXO D.O.：

aespa Winter举著手机拍NewJeans的舞台：

合作《我的大叔》结缘的吴娜拉：
（图源：IG@sabita_5）

演员朴恩斌和李周映：
（图源：IG@eunbining0904）

刘在锡、梁世灿、朴明洙如约穿西装出席：

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