IVE安俞真參加時裝大秀合照時遭品牌總監「揩油」？引爆韓網討論：不符合我國「紳士手」文化

女團IVE成員安宥真出席Fendi時裝秀時，與她合影的時尚總監的拍照姿勢引發爭議。

日前安宥真身穿Fendi 2024春夏系列的黃色連衣裙亮相品牌時裝秀，這款米色和黃色連身裙凸顯她高挑且凹凸有致的曼妙好身材，側身的米色拼貼設計起到了完美的修身效果，營造出清新性感風。不得不說這件裙子非常適合她，讓人看到安俞真少見的柔媚氣質。



不過秀場上安俞真與Fendi女裝設計總監Kim Jones的合影很快就引發韓國網友們的熱議，照片中，Kim Jones用胳膊環繞著安俞真，手放在了安宥真骨盆位置。此外，拍攝結束後，Kim Jones收手瞬間，手劃過了安俞真的腰部，因此有韓國網友指出，把手放在安宥真骨盆上有性騷擾的可能，紛紛表示：「摸女生骨盆真的很無理」、「這已經很接近性騷擾了」、「這和注重『紳士手』的我國文化很不符」、「故意的嗎？好猥瑣」等。

안유진 엉덩이에 손을 올린 중년 아저씨!!!!!



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킴 존스

펜디 디자이너 pic.twitter.com/QK2NmgpHzZ — 박부처 (@ggmoneys0129) February 22, 2024

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但也有網友認為民眾反應過度，稱：「這只是文化差異罷了」、「他和宋雨琦合影時只是把手搭在了對方的肩膀上」、「安俞真本人也沒有不快啊，其他人反而說一堆」等。

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