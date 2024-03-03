[好片推薦]神秘＋法術＋鬼怪＋驚悚全包含！《破墓》綜合所有元素挑戰恐怖極限！一切都從破墓之後開始…

[無雷]票房在韓國自3月22日至今已突破450萬觀影人次，台灣也將於3月8日正式上映，劇情描述4位風水師、葬儀師與巫師共組破墓小組，挑戰極陰之地的墓地移葬，卻在儀式完成後開始出現一連串的怪異事件，使得四人差點送命。

《破墓》其實綜合了多元題材，從一開始的神祕，到破墓之後令人難以想像的「精怪」，每一段落都瀰漫著不一樣的恐怖氛圍，非常適合喜愛恐怖驚悚或是神秘題材的觀眾們。片中一開始以巫師與風水師的角度來破解一般人難以解釋的怪異鬼神之說，也提到許多韓國人的習俗，而後續發生的事件，卻是連專業的他們若非親眼所見都難以相信的狀況。



除了鬼神與巫俗，也融入了日本與韓國之間糾結的歷史，這個可怕的極陰之墓也與當時的日本人有關，因此片中的金高銀以及李到晛從一登場，在飛機上的第一句話就是日文，全片也有著大量的日文台詞，兩人也表現得令人印象深刻。而走到哪裡都會「吃土」的風水師崔岷植，對於本次的《破墓》始終抱持反對意見，不過對於後續發生的怪事也相當執著，調查出許多不為人知的真相，也在最終展現最大勇氣，以五行相剋的道理來破解這局面。



劇中金高銀所飾演的李花林，是巫師也是能感受到靈魂氣息的敏感體質，在《破墓》時也同時進行了血祭，金高銀的精采雙刀舞與李到晛的快速擊鼓與經文吟唱，讓觀眾立刻進入了神祕氛圍。金高銀在片中多次表現出與鬼魂及「精怪」對話的膽識，而與她搭檔的後輩李到晛則是萬中選一的被附身體質，兩人是相當有默契的搭檔。



生活在陰陽五行之中的他們，仍對這樣的經歷感到瞠目結舌，以一般人的角度更是只能以「山中猛獸」來解釋，《破墓》可說是結合了各種不同性質的恐懼，也是以往的作品中所從未見過的。喜愛恐怖電影的觀眾們一定要來試膽一下，《破墓》將於3月8日全台上映。



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