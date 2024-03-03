[好片推荐]神秘＋法术＋鬼怪＋惊悚全包含！《破墓》综合所有元素挑战恐怖极限！一切都从破墓之后开始…

[无雷]票房在韩国自3月22日至今已突破450万观影人次，台湾也将於3月8日正式上映，剧情描述4位风水师、葬仪师与巫师共组破墓小组，挑战极阴之地的墓地移葬，却在仪式完成后开始出现一连串的怪异事件，使得四人差点送命。

《破墓》其实综合了多元题材，从一开始的神秘，到破墓之后令人难以想像的「精怪」，每一段落都弥漫著不一样的恐怖氛围，非常适合喜爱恐怖惊悚或是神秘题材的观众们。片中一开始以巫师与风水师的角度来破解一般人难以解释的怪异鬼神之说，也提到许多韩国人的习俗，而后续发生的事件，却是连专业的他们若非亲眼所见都难以相信的状况。



除了鬼神与巫俗，也融入了日本与韩国之间纠结的历史，这个可怕的极阴之墓也与当时的日本人有关，因此片中的金高银以及李到晛从一登场，在飞机上的第一句话就是日文，全片也有著大量的日文台词，两人也表现得令人印象深刻。而走到哪里都会「吃土」的风水师崔岷植，对於本次的《破墓》始终抱持反对意见，不过对於后续发生的怪事也相当执著，调查出许多不为人知的真相，也在最终展现最大勇气，以五行相克的道理来破解这局面。



剧中金高银所饰演的李花林，是巫师也是能感受到灵魂气息的敏感体质，在《破墓》时也同时进行了血祭，金高银的精采双刀舞与李到晛的快速击鼓与经文吟唱，让观众立刻进入了神秘氛围。金高银在片中多次表现出与鬼魂及「精怪」对话的胆识，而与她搭档的后辈李到晛则是万中选一的被附身体质，两人是相当有默契的搭档。



生活在阴阳五行之中的他们，仍对这样的经历感到瞠目结舌，以一般人的角度更是只能以「山中猛兽」来解释，《破墓》可说是结合了各种不同性质的恐惧，也是以往的作品中所从未见过的。喜爱恐怖电影的观众们一定要来试胆一下，《破墓》将於3月8日全台上映。



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