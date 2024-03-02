BLACKPINK Jennie自曝「杀人行程」：试过最久4天半没睡觉，现在绝对不可能

刘在锡YouTube频道昨日更新节目，请来BLACKPINK Jennie、李正河、吴娜拉、车太铉、梁世灿等圈内好友一起聊天。
《藉口Go》这档节目是在早上录制，Jennie刚从美国回来还没调好时差、没睡就过来，讲话都有点不顺XD车太铉提起打歌节目也都是早上录制，Jennie解释说当时的做法是放弃睡眠：「活动的时候根本不睡。 最久试过4天半没有睡觉，比如有MV之类连续拍摄的时候。 」
大家都吓了一跳，刘在锡说「即便睡也只能小憩一下」，Jennie回答「是的」。 吴娜拉不敢相信她们是靠这样的休息方式在舞台上散发能量，Jennie无奈笑说：「因为必须要做啊，但现在我也真的做不到。 」
很多网友都为Jennie的发言感到震惊，纷纷分享自己的相似经历：「原来天文数字收入的代价是粉身碎骨」、「太残酷了，只有年轻时能做到吧」、「应该还是有小睡吧，不然会出人命」「做好发型就不能躺下睡了，只好一直醒著」、「MV要连续拍三四天，睡的话脸会肿，所以都不睡」、「只能在坐车和化妆的时候小憩一下」、「如何撑下来的呢，打营养点滴吗？」、「兼职时试过熬2个晚上，感觉我的人性都破碎了」、「一天不睡就感觉关节松开了/灵魂和肉体分离了」、「看来只有体力充沛才能当艺人」。
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