HYBE新女团「I'LL-IT」还未出道就受邀参加时装周！但造型未获好评，网友：山寨版NewJeans

HYBE旗下新女团「I'LL-IT」是透过去年九月的选秀节目《R U Next?》选出的五人女子团体。

由四位韩国成员YUNAH（卢玧我）、MINJU（朴敏珠）、WONHEE（李沅禧）以及两位日本成员MOKA（境 萌花）、IROHA（外园 彩羽）组成。她们将在本月25日，带著首张迷你专辑出道，而 HYBE 创办人房时爀也参与这张专辑的制作。



在正式出道前，「I'LL-IT」也受邀参加巴黎时装周，成为首个在出道前就全员受邀巴黎时装周的 KPOP 组合。近日她们亮相 Acne Studios 的时装秀，不过...整体造型在韩网评价似乎没有很好。

有不少网友表示：「还以爲是 NewJeans 呢」、「没有特别显眼的孩子」、「好像给孩子们穿了不合适的衣服，以后以出道概念照再见吧」、「果然所属公司的力量不是闹著玩的」、「山寨版 NewJeans 」、「孩子们都很漂亮，但是造型和 NewJeans 太相似了」、「不是，要创造属於自己的风格啊」、「以为看到了 Hanni 和 惠仁」、「可以明目张胆地这样吗」、「发型和妆容都不怎么样」、「明明选出来的时候大家都很漂亮有个性，但现在都不知道谁是谁了」等等。



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