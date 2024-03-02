【韓網熱帖】元彬入職SM後看到成燦和恩奭，立即打給爸媽說「我不行」

原因：長這麼大沒見過這麼帥、這麼高、又這麼會跳舞的人kkk



원빈이 회사 처음 들어왓을때 은석이랑 성찬이 보고 태어나서 이렇게 잘생긴 사람 첨봐서 엄마아빠한테 나 못할 것 같다고 바로 전화 걸엇댕.. pic.twitter.com/Rj6ZeM0NHi — ag.. (@myfavoriteag11) February 29, 2024

但是，你是元彬啊！！很會跳舞的3位超級美男，2023年一起作為RIIZE出道了~







韓國網友評論：

1. 你的顏值也不相上下啊

2. 照照鏡子吧！！！

3. 元彬啊... 成燦和恩奭看到你應該也很驚訝...

4. 成燦和恩奭確實很帥... 但你也沒差多少啊...

5. 對自己缺乏客觀化呢kkkk元彬啊，這是你該說的話嗎？kkk

6. 感謝大企業的奢侈，居然讓這三張臉孔在同一個團出道

7. 元彬啊我可以理解你，但你旁邊有鏡子嗎？

8. 最近流行可愛小動物的類型，很開心SM仍堅持選拔傳統美男k經典永不退流行k

9. 他們可是RIIZE的百慕達三角啊

10. 就這樣組成了「好看的孩子旁邊還是好看的孩子x3」RIIZE啊

11. 根本是花田

12. 一早就說要放棄，結果堅持5年還作為C位出道，真的很棒

出處：https：//theqoo.net/hot/3125261404

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