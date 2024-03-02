【韩网热帖】元彬入职SM后看到成灿和恩奭，立即打给爸妈说「我不行」
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【韩网热帖】元彬入职SM后看到成灿和恩奭，立即打给爸妈说「我不行」

KPOP   2024年3月2日   星期六15:14   Sani  

（封面图源：Theqoo）

原因：长这么大没见过这么帅、这么高、又这么会跳舞的人kkk

但是，你是元彬啊！！很会跳舞的3位超级美男，2023年一起作为RIIZE出道了~
（图源：Theqoo）
（图源：Theqoo）
（图源：SM娱乐）

韩国网友评论：
1. 你的颜值也不相上下啊
2. 照照镜子吧！！！
3. 元彬啊... 成灿和恩奭看到你应该也很惊讶...
4. 成灿和恩奭确实很帅... 但你也没差多少啊...
5. 对自己缺乏客观化呢kkkk元彬啊，这是你该说的话吗？kkk
6. 感谢大企业的奢侈，居然让这三张脸孔在同一个团出道
7. 元彬啊我可以理解你，但你旁边有镜子吗？
8. 最近流行可爱小动物的类型，很开心SM仍坚持选拔传统美男k经典永不退流行k
9. 他们可是RIIZE的百慕达三角啊
10. 就这样组成了「好看的孩子旁边还是好看的孩子x3」RIIZE啊
11. 根本是花田
12. 一早就说要放弃，结果坚持5年还作为C位出道，真的很棒

出处：https：//theqoo.net/hot/3125261404

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