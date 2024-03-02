【韩网热帖】元彬入职SM后看到成灿和恩奭，立即打给爸妈说「我不行」

原因：长这么大没见过这么帅、这么高、又这么会跳舞的人kkk



원빈이 회사 처음 들어왓을때 은석이랑 성찬이 보고 태어나서 이렇게 잘생긴 사람 첨봐서 엄마아빠한테 나 못할 것 같다고 바로 전화 걸엇댕.. pic.twitter.com/Rj6ZeM0NHi — ag.. (@myfavoriteag11) February 29, 2024

但是，你是元彬啊！！很会跳舞的3位超级美男，2023年一起作为RIIZE出道了~







韩国网友评论：

1. 你的颜值也不相上下啊

2. 照照镜子吧！！！

3. 元彬啊... 成灿和恩奭看到你应该也很惊讶...

4. 成灿和恩奭确实很帅... 但你也没差多少啊...

5. 对自己缺乏客观化呢kkkk元彬啊，这是你该说的话吗？kkk

6. 感谢大企业的奢侈，居然让这三张脸孔在同一个团出道

7. 元彬啊我可以理解你，但你旁边有镜子吗？

8. 最近流行可爱小动物的类型，很开心SM仍坚持选拔传统美男k经典永不退流行k

9. 他们可是RIIZE的百慕达三角啊

10. 就这样组成了「好看的孩子旁边还是好看的孩子x3」RIIZE啊

11. 根本是花田

12. 一早就说要放弃，结果坚持5年还作为C位出道，真的很棒

出处：https：//theqoo.net/hot/3125261404

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