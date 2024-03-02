金宣虎感恩南柱赫：偶遇時他緊緊抱住了我！韓網反嘲：物以類聚

男演員金宣虎向一起合作《Start-Up》的南柱赫表達了謝意，然而韓國網友並不看好他倆的情誼。

前兩年金宣虎因被前女友爆料私生活引發風波導致人氣和名譽一落千丈，最近才低調復出，認真演話劇、拍戲，逐漸在大眾面前亮相。 日前金宣虎分享了日常上班vlog，記錄了從家裡出發步行到大學路劇場的這段路程。



途中金宣虎提到了一起演過戲的南柱赫，稱：「我覺得人很重要，之前偶然遇到合作過《Start-Up》的南柱赫，他突然一言不發地抱住了我。 雖然他是弟弟，但那一瞬間讓我覺得他很像哥哥，真的很好。 」並向對方表達了謝意。 同時金宣虎也透露一直都和《Start-Up》劇組聯繫，「導演回來看我的話劇，編劇也是，他們都是我的恩人。 」

金宣虎雖然是《Start-Up》的南二號，但憑藉帥氣溫和的外型和出色的演技吸粉無數，風頭一度蓋過男一號南柱赫。 事業剛剛要走向巔峰時卻被前女友突然曝光私生活問題，對方的指控讓他的完美形象瞬間瓦解。 前女友透露，她與金宣虎在2020年開始交往，但在她懷孕後，金宣虎選擇了事業讓其墮胎，她還聲稱金宣虎對她進行了威脅，並草率地結束了這段感情。 當時輿論一邊倒地指責金宣虎，他也只能道歉並暫停工作。 不過很快就有韓媒挖出其前女友也並非良善之人，謊話連篇，雖然沒能及時挽救回金宣虎的名聲，但網友們也逐漸開始同情他，但其人氣和形象仍為恢復到從前。



這則vlog公開之後，也引來同不少網友的評論。因早前南柱赫也曾捲入校園暴力風波中，名聲受損，因此眾人稱：「物以類聚」、「你倆不愧是好朋友」、「什麼叫物以類聚，人以群分，這就是」、「感覺是那種表面上和氣，背後會罵人的人」、「因為你倆是同類啊」，嘲諷之聲佔據了大部分留言。

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