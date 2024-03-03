【韩网热帖】男人，比起颜值，更重要的是身材吧

男人的话，到底是脸重要还是身材重要呢？

近日，韩网theqoo论坛上网友们就「男人，比起脸蛋更重要的是身材吧」进行了讨论，贴出了3年前YouTube上的测试，两名男生进行对决，一个颜值一般，但身材健硕，肌肉线条明显。 另一个身材一般，但颜值占优势。 节目的测试结果是大部份女生选择了颜值高但身材一般的男生。





网友们对此评论表示：

1. 怎么说呢，这位帅哥的身材也不差吧

2. 应该再加上身高

3. 这个肌肉线条应该是男生更喜欢吧，哈哈哈哈哈

4. 帅哥身高更高一点喔

5. 帅哥身材也不差啊，穿上衣服看的是整个型态，为什么要让人家脱衣服呢

6. 非得要说身材的话，不应该看肌肉，而是要看身高啊

7. 不然你说帅哥身高168cm，这样才有可比性啊

8. 非得要用肌肉比的话，应该是168cm帅哥vs185cm肌肉男

9. 身材上最重要的是身高，对男生来说身高才是最重要的

10. 我个人认为身材的话反而是帅哥更好一点啊，高挑且有一点点肌肉，肩膀也很宽

11. 帅哥也可以有肌肉啊，但肌肉男不一定能变帅哥

12. 你完全不懂女生所想的「身材」标准是什么

13. 要比较的话应该找一个身高只有167cm的瘦子帅哥

14. 身材标准中身高排第一，而且我很讨厌这种满身肌肉

15. 如果脸很一般的话，我也会看身材

16. 大部份女生看重的身材是身高、肩膀比例，而不是单纯的肌肉男

17. 帅哥长得就是韩国人喜欢的模样啊

18. 脸最重要

19. 即使身高不够，我也只会看脸

20. 帅哥的话有这种身材就够了，又不是瘦成皮包骨，谁天天光著上半身给别人看啊，男生练肌肉大部份都是为了自我满足，而不是为了让女生喜欢

原文：https://theqoo.net/square/3120312083

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