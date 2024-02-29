【韓網熱帖】過著底層生活、人生失敗的車銀優
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【韓網熱帖】過著底層生活、人生失敗的車銀優

韓劇   2024年2月29日   星期四17:00   Sani  

（封面圖源：FB@MBCdramanow）

即將開播的新劇《美好世界》如此介紹車銀優的角色：「車銀優飾演『權善律』，被捲入犯罪事件失去家人，之後過著艱苦的生活、經歷底層的辛酸。 跳脫以往溫柔優雅的形象，展示出與其英俊外表相悖的底層生活的反轉面貌。 」

（圖源：FB@MBCdramanow）
（圖源：FB@MBCdramanow）
（圖源：FB@MBCdramanow）

韓國網友評論：
1. 不要騙人了
2. 根本是體驗底層生活的王子
3. 長成這樣早就成為大網紅了吧
4. 當模特/經營YouTube/拍TikTok/賣酵素都能暴富（*韓國網紅經常賣酵素）
5. 有人說《和我老公結婚吧》的鄭秀敏即便在IG賣酵素都能賺個幾億，銀優啊你也可以...
6. 以這張臉，8萬元一盒只有30包的酵素也能全部賣光
7. 拍一些做體力活的vlog放上YouTube吧
（圖源：FB@MBCdramanow）

8. 這個世界觀裡是沒有網路嗎？
9. 即便在咖啡廳打工，老闆都會多給一百萬獎金
10. 「在烤肉店兼職時被挖角出道當偶像」「兼職服裝模特時被挖角出道當演員」這樣才對吧
11. 不論做什麼都會被星探挖出道
12. 怎麼回事啊，您這位TikTok金湯匙
13. 是奇幻劇嗎？
14. 像被拋棄的王子，而且很快就會奪回王位那種
（圖源：FB@MBCdramanow）

15. 如果要演失敗的人生，我更擅長kkk
16. 即便在工地幹活也會被建築公司老闆的女兒看上然後結婚
17. 如果現實裡真有這樣的人，會有103663939個女人排隊等著養他
18. 真的是來做庶民體驗的，要知道：男生長得帥等於每天中樂透
19. 想起有人說就算把鄭雨盛打扮成乞丐也只是像穿了復古fashion
20. 看看這張臉，就算當流浪漢也會被街景地圖拍到然後成為明星
21. 真的很沒有現實感，無法代入劇情
22. 臉在發光... 十分抱歉，但您絕對不可能擁有那樣的人生ᅲ
（圖源：FB@MBCdramanow）

出處：https://theqoo.net/hot/3124078454

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