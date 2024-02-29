【韓網熱帖】過著底層生活、人生失敗的車銀優

即將開播的新劇《美好世界》如此介紹車銀優的角色：「車銀優飾演『權善律』，被捲入犯罪事件失去家人，之後過著艱苦的生活、經歷底層的辛酸。 跳脫以往溫柔優雅的形象，展示出與其英俊外表相悖的底層生活的反轉面貌。 」







韓國網友評論：

1. 不要騙人了

2. 根本是體驗底層生活的王子

3. 長成這樣早就成為大網紅了吧

4. 當模特/經營YouTube/拍TikTok/賣酵素都能暴富（*韓國網紅經常賣酵素）

5. 有人說《和我老公結婚吧》的鄭秀敏即便在IG賣酵素都能賺個幾億，銀優啊你也可以...

6. 以這張臉，8萬元一盒只有30包的酵素也能全部賣光

7. 拍一些做體力活的vlog放上YouTube吧



8. 這個世界觀裡是沒有網路嗎？

9. 即便在咖啡廳打工，老闆都會多給一百萬獎金

10. 「在烤肉店兼職時被挖角出道當偶像」「兼職服裝模特時被挖角出道當演員」這樣才對吧

11. 不論做什麼都會被星探挖出道

12. 怎麼回事啊，您這位TikTok金湯匙

13. 是奇幻劇嗎？

14. 像被拋棄的王子，而且很快就會奪回王位那種



15. 如果要演失敗的人生，我更擅長kkk

16. 即便在工地幹活也會被建築公司老闆的女兒看上然後結婚

17. 如果現實裡真有這樣的人，會有103663939個女人排隊等著養他

18. 真的是來做庶民體驗的，要知道：男生長得帥等於每天中樂透

19. 想起有人說就算把鄭雨盛打扮成乞丐也只是像穿了復古fashion

20. 看看這張臉，就算當流浪漢也會被街景地圖拍到然後成為明星

21. 真的很沒有現實感，無法代入劇情

22. 臉在發光... 十分抱歉，但您絕對不可能擁有那樣的人生ᅲ



出處：https://theqoo.net/hot/3124078454

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