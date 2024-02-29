【韩网热帖】过著底层生活、人生失败的车银优
广告

【韩网热帖】过著底层生活、人生失败的车银优

韩剧   2024年2月29日   星期四17:00   Sani  

（封面图源：FB@MBCdramanow）

即将开播的新剧《美好世界》如此介绍车银优的角色：「车银优饰演『权善律』，被卷入犯罪事件失去家人，之后过著艰苦的生活、经历底层的辛酸。 跳脱以往温柔优雅的形象，展示出与其英俊外表相悖的底层生活的反转面貌。 」

（图源：FB@MBCdramanow）
（图源：FB@MBCdramanow）
（图源：FB@MBCdramanow）

韩国网友评论：
1. 不要骗人了
2. 根本是体验底层生活的王子
3. 长成这样早就成为大网红了吧
4. 当模特/经营YouTube/拍TikTok/卖酵素都能暴富（*韩国网红经常卖酵素）
5. 有人说《和我老公结婚吧》的郑秀敏即便在IG卖酵素都能赚个几亿，银优啊你也可以...
6. 以这张脸，8万元一盒只有30包的酵素也能全部卖光
7. 拍一些做体力活的vlog放上YouTube吧
（图源：FB@MBCdramanow）

8. 这个世界观里是没有网路吗？
9. 即便在咖啡厅打工，老板都会多给一百万奖金
10. 「在烤肉店兼职时被挖角出道当偶像」「兼职服装模特时被挖角出道当演员」这样才对吧
11. 不论做什么都会被星探挖出道
12. 怎么回事啊，您这位TikTok金汤匙
13. 是奇幻剧吗？
14. 像被抛弃的王子，而且很快就会夺回王位那种
（图源：FB@MBCdramanow）

15. 如果要演失败的人生，我更擅长kkk
16. 即便在工地干活也会被建筑公司老板的女儿看上然后结婚
17. 如果现实里真有这样的人，会有103663939个女人排队等著养他
18. 真的是来做庶民体验的，要知道：男生长得帅等於每天中乐透
19. 想起有人说就算把郑雨盛打扮成乞丐也只是像穿了复古fashion
20. 看看这张脸，就算当流浪汉也会被街景地图拍到然后成为明星
21. 真的很没有现实感，无法代入剧情
22. 脸在发光... 十分抱歉，但您绝对不可能拥有那样的人生ᅲ
（图源：FB@MBCdramanow）

出处：https://theqoo.net/hot/3124078454

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 韩剧 » 【韩网热帖】过著底层生活、人生失败的车银优
© 2024 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手