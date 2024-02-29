【韩网热帖】过著底层生活、人生失败的车银优

即将开播的新剧《美好世界》如此介绍车银优的角色：「车银优饰演『权善律』，被卷入犯罪事件失去家人，之后过著艰苦的生活、经历底层的辛酸。 跳脱以往温柔优雅的形象，展示出与其英俊外表相悖的底层生活的反转面貌。 」







韩国网友评论：

1. 不要骗人了

2. 根本是体验底层生活的王子

3. 长成这样早就成为大网红了吧

4. 当模特/经营YouTube/拍TikTok/卖酵素都能暴富（*韩国网红经常卖酵素）

5. 有人说《和我老公结婚吧》的郑秀敏即便在IG卖酵素都能赚个几亿，银优啊你也可以...

6. 以这张脸，8万元一盒只有30包的酵素也能全部卖光

7. 拍一些做体力活的vlog放上YouTube吧



8. 这个世界观里是没有网路吗？

9. 即便在咖啡厅打工，老板都会多给一百万奖金

10. 「在烤肉店兼职时被挖角出道当偶像」「兼职服装模特时被挖角出道当演员」这样才对吧

11. 不论做什么都会被星探挖出道

12. 怎么回事啊，您这位TikTok金汤匙

13. 是奇幻剧吗？

14. 像被抛弃的王子，而且很快就会夺回王位那种



15. 如果要演失败的人生，我更擅长kkk

16. 即便在工地干活也会被建筑公司老板的女儿看上然后结婚

17. 如果现实里真有这样的人，会有103663939个女人排队等著养他

18. 真的是来做庶民体验的，要知道：男生长得帅等於每天中乐透

19. 想起有人说就算把郑雨盛打扮成乞丐也只是像穿了复古fashion

20. 看看这张脸，就算当流浪汉也会被街景地图拍到然后成为明星

21. 真的很没有现实感，无法代入剧情

22. 脸在发光... 十分抱歉，但您绝对不可能拥有那样的人生ᅲ



出处：https://theqoo.net/hot/3124078454

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻