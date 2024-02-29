原來被魅惑動搖的人是申世景！《魅惑之人》曹政奭與舅父直球對決！李新英成關鍵反派！（EP.13– 14）

[有雷] 《魅惑之人》即將在本週末完結，收視率也創下新高紀錄。申世景替曹政奭挨了刺客一刀，兩人也徹底釐清了彼此的誤會，申世景發現曹政奭並非她所想像中的暴君，曹政奭也認為申世景的行動也都是他想推動的策略，申世景因此打消了叛變念頭，李新英卻想執行到底！

以下為防雷線



眼看刺客就要刺殺李仁（曹政奭飾），情急之下濛雨（申世景飾）轉身替李仁擋了一刀導致傷重昏迷，刺客呼喊著小姐，也讓李仁與護衛發現刺客與濛雨是同夥。李仁立刻請來御醫並且要求他對棋待令的身份保密，並且找來了大司憲草庵先生，詢問他是否早已知道濛雨想要叛變的行動。草庵先生說明了濛雨在三年前奄奄一息的找上了他，也有著推翻李仁的計畫，李仁這才發現原來濛雨就是恩師的女兒熙秀。



宮內也掀起腥風血雨，大妃娘娘當時利用董尚宮成為先王的女人，就是相中了董尚宮愛慕著鎮翰大君，可能成為他上位的助力。董尚宮也在此時發現棋待令濛雨其實是女兒身，而李仁始終想要找出毒害先王的人到底是誰，李仁的舅舅則要求董尚宮來扛下這個罪名，還給了她毒藥胭脂，要她誘惑李仁使他中毒。



李仁等到濛雨終於清醒，兩人也說明了這段期間所有的誤會。李仁一開始就知道濛雨再度出現是為了謀反，要求她不要讓別人成為她的後盾是為了讓她謹慎行事，李仁有許多機會可以將濛雨成為大逆罪人，但卻每一次都為她做的事情收尾，李仁說其實濛雨才是他的盾，濛雨想做的事情也都是他想要的，藉由濛雨的發起讓他順勢而為。濛雨也發現自己一直以來才是被蒙蔽雙眼的人，李仁並非她所想的暴君或是眷戀王位，於是她打消了謀反的念頭。李仁也告訴濛雨，恩師其實一直是他派出去的眼線，恩師要李仁協助尋找自己的女兒，李仁遲遲無法找到，事實上卻近在眼前。



李仁將刺客帶回義禁府，並打算親自問罪，更放出消息表示刺客將供出三年前出賣自己並洩漏朝鮮訊息給清國的逆賊。其實李仁直指這個細作就是自己的舅舅，即使跟舅舅面對面問罪，舅舅依舊表達自己沒有犯罪，而大妃也在此時才知道，三年前舅舅就是與清國勾結，在先王被毒殺之時也同時由清國發動戰爭，造成內憂外患，全是舅舅的傑作。



而父親被李仁所殺害的金慏夏（李新英飾），雖然得知了濛雨已經放棄謀反的計畫，但自己卻發現當時父親誤信了柳玄寶的謠言而懷疑李仁為細作，但此時仍難忘殺父之仇，打算對李仁進行報復，他有可能加入舅舅的陣營嗎？



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞