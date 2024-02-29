原来被魅惑动摇的人是申世景！《魅惑之人》曹政奭与舅父直球对决！李新英成关键反派！（EP.13– 14）

[有雷] 《魅惑之人》即将在本周末完结，收视率也创下新高纪录。申世景替曹政奭挨了刺客一刀，两人也彻底厘清了彼此的误会，申世景发现曹政奭并非她所想像中的暴君，曹政奭也认为申世景的行动也都是他想推动的策略，申世景因此打消了叛变念头，李新英却想执行到底！

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眼看刺客就要刺杀李仁（曹政奭饰），情急之下蒙雨（申世景饰）转身替李仁挡了一刀导致伤重昏迷，刺客呼喊著小姐，也让李仁与护卫发现刺客与蒙雨是同伙。李仁立刻请来御医并且要求他对棋待令的身份保密，并且找来了大司宪草庵先生，询问他是否早已知道蒙雨想要叛变的行动。草庵先生说明了蒙雨在三年前奄奄一息的找上了他，也有著推翻李仁的计画，李仁这才发现原来蒙雨就是恩师的女儿熙秀。



宫内也掀起腥风血雨，大妃娘娘当时利用董尚宫成为先王的女人，就是相中了董尚宫爱慕著镇翰大君，可能成为他上位的助力。董尚宫也在此时发现棋待令蒙雨其实是女儿身，而李仁始终想要找出毒害先王的人到底是谁，李仁的舅舅则要求董尚宫来扛下这个罪名，还给了她毒药胭脂，要她诱惑李仁使他中毒。



李仁等到蒙雨终於清醒，两人也说明了这段期间所有的误会。李仁一开始就知道蒙雨再度出现是为了谋反，要求她不要让别人成为她的后盾是为了让她谨慎行事，李仁有许多机会可以将蒙雨成为大逆罪人，但却每一次都为她做的事情收尾，李仁说其实蒙雨才是他的盾，蒙雨想做的事情也都是他想要的，藉由蒙雨的发起让他顺势而为。蒙雨也发现自己一直以来才是被蒙蔽双眼的人，李仁并非她所想的暴君或是眷恋王位，於是她打消了谋反的念头。李仁也告诉蒙雨，恩师其实一直是他派出去的眼线，恩师要李仁协助寻找自己的女儿，李仁迟迟无法找到，事实上却近在眼前。



李仁将刺客带回义禁府，并打算亲自问罪，更放出消息表示刺客将供出三年前出卖自己并泄漏朝鲜讯息给清国的逆贼。其实李仁直指这个细作就是自己的舅舅，即使跟舅舅面对面问罪，舅舅依旧表达自己没有犯罪，而大妃也在此时才知道，三年前舅舅就是与清国勾结，在先王被毒杀之时也同时由清国发动战争，造成内忧外患，全是舅舅的杰作。



而父亲被李仁所杀害的金慏夏（李新英饰），虽然得知了蒙雨已经放弃谋反的计画，但自己却发现当时父亲误信了柳玄宝的谣言而怀疑李仁为细作，但此时仍难忘杀父之仇，打算对李仁进行报复，他有可能加入舅舅的阵营吗？



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