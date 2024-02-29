網友盤點《換乘戀愛3》前任的奇葩行為：輝賢的「糖果事件」、收到分手簡訊三個禮拜才回覆

《換乘戀愛》講述因為多樣原因而分手的情侶們聚到一起，找回逝去的愛、或者尋找新愛情的戀愛綜藝。

第三季公開後一樣有著不少討論度，除了出演者本身的故事外，再加上新的環節，真的一集比一集精彩！而節目中有些出演者前任「奇葩行為」更是讓網友直呼不行，有在追《換乘戀愛3》的朋友們，也有這樣子覺得嗎～？



輝賢的「糖果事件」讓前任哭到崩潰

輝賢和慧媛在交往期間，男生因為經濟困難，交往期間送給她唯一的禮物就是一包糖果，所以在「X寄來的包裹」中輝賢就收到一包糖果。但...某一天輝賢竟當著前任的面，把女方捨不得吃掉的糖果，當成下酒菜分給其他成員，讓慧媛看了崩潰大哭。



這行為也讓韓網友痛批：「讓人嘆氣」、「想罵人了」、「慧媛換乘吧」、「沒有基本禮貌，還談什麼戀愛啊」、「瘋了吧」等等。不過...在第11集播出中，輝賢跟慧媛解釋不知道糖果對她來說有那麼大的意義，只是想要和大家炫耀才拿出來分享。



過多的肢體接觸！書璟的頸動脈、光泰的摸頭

書璟只要喝酒，就會要人家摸她的頸動脈，包含光泰、輝賢、周元都摸過，前任周元提醒過她肢體動作好像太多，這舉動讓許多網友超不解。但書璟有表示自己和女生也是這樣，最新一集中尚貞和書璟和男生們的濟州島約會配對失敗，書璟收到簡訊後也馬上摸了尚貞的頭安慰她！



還有光泰某次很自然地摸了尚貞的頭，這舉動自然到讓不少觀眾和主持人都誤以為他們曾是情侶，結果不是啦 XD 之後兩人一起去唱歌，光泰又親暱地點了尚貞的頭，這幕也讓主持人們超傻眼。



宥靜長篇簡訊提分手，卻三個禮拜後才收到回覆

宥靜和昌鎮的分手原因終於公開，經歷熱戀期後，昌鎮為了準備面試有六個月時間冷落宥靜，因此兩人累積的不滿和隔閡越來越多。最終宥靜以長篇簡訊提分手，但...昌鎮卻在三個星期後才回覆「謝謝你陪我參加面試」，這段播出後再度惹網友怒：「三個禮拜真的沒有心」。



而《換乘戀愛3》即將進入劇情最高潮，這季比前兩季提前去濟州島，到了濟州島後會公開彼此的前任，上演更大型修羅場！第12集預告中，「分手情侶」東鎮＆多惠、書璟＆周元都吵架了，宥靜和昌鎮則一起去散步，尚貞崩潰大哭：「我不能退宿嗎？我撐不下去了！」最精彩的永遠在下一集啊！

話題戀綜《換乘戀愛3》逢星期六在「黃Viu」上架，香港人觀眾亦可一併收看結婚真人騷《Couple Palace》、Viu Original原創律政韓劇《絕佳的解決士》和《我的Happy End》，盡覽韓國多個超人氣節目。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞