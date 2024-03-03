IVE安俞真参加时装大秀合照时遭品牌总监「揩油」？引爆韩网讨论：不符合我国「绅士手」文化

女团IVE成员安宥真出席Fendi时装秀时，与她合影的时尚总监的拍照姿势引发争议。

日前安宥真身穿Fendi 2024春夏系列的黄色连衣裙亮相品牌时装秀，这款米色和黄色连身裙凸显她高挑且凹凸有致的曼妙好身材，侧身的米色拼贴设计起到了完美的修身效果，营造出清新性感风。不得不说这件裙子非常适合她，让人看到安俞真少见的柔媚气质。



不过秀场上安俞真与Fendi女装设计总监Kim Jones的合影很快就引发韩国网友们的热议，照片中，Kim Jones用胳膊环绕著安俞真，手放在了安宥真骨盆位置。此外，拍摄结束后，Kim Jones收手瞬间，手划过了安俞真的腰部，因此有韩国网友指出，把手放在安宥真骨盆上有性骚扰的可能，纷纷表示：「摸女生骨盆真的很无理」、「这已经很接近性骚扰了」、「这和注重『绅士手』的我国文化很不符」、「故意的吗？好猥琐」等。

안유진 엉덩이에 손을 올린 중년 아저씨!!!!!



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킴 존스

펜디 디자이너 pic.twitter.com/QK2NmgpHzZ — 박부처 (@ggmoneys0129) February 22, 2024

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但也有网友认为民众反应过度，称：「这只是文化差异罢了」、「他和宋雨琦合影时只是把手搭在了对方的肩膀上」、「安俞真本人也没有不快啊，其他人反而说一堆」等。

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