《破墓》導演有點可愛！5年前電影發佈會上大哭照片被挖出，網友喊話超搞笑

又一部爆款韓式恐怖劇誕生，《破墓》不僅上映當天就奪下日票房冠軍，還在公開後僅7天就突破了損益平衡點，連日來佔據票房榜首，並成為2024年韓國最賣座的影片。

影片講述了接受巨額資金委託移葬可疑墓地的風水師和同行的葬儀師、巫女之間發生的奇異事件，由崔岷植、金高銀、柳海真、李到晛主演。



因《破墓》的大熱，連帶著導演都受到了極大的關注。 該片的導演編劇是張宰賢，他最擅長的就是恐怖片了，上一部電影作品已是2019年的《娑婆訶》。 最近韓網上有網友翻出了《娑婆訶》發佈會上張導演的趣事，看得全網哈哈大笑。

《娑婆诃》的發佈會上，張宰賢導演面對諸多媒體突然捂臉大哭，滿臉通紅不停用手擦眼淚，連主演李政宰在一邊都笑到滿臉褶子，拿出手絹替他擦淚。 這並非是因引發爭議而需要道歉的場合，純粹是因為張宰賢獨自想到拍攝《娑婆訶》的艱辛，影片終於要上映了，難掩激動情緒才落淚。



ㅋㅋㅋㅋㅋ 그만 우세용 감독님 pic.twitter.com/vJpYixb3KK — francetracny (@francetracny) February 29, 2024

相關事情重新被提及，也吸引了了不少網友的圍觀和討論，大家紛紛調侃：「導演別哭了，考慮一下《破墓2》吧」、「導演大人，哭完了嗎？現在可以去寫新劇本了吧」、「哭完了吧，快去拍電影」、「怎麼回事，導演有點可愛」、「導演拍的一定非常認真吧，不然怎麼會突然激動到忍不住眼淚」、「 好了好了，別哭了，繼續拍下一部作品吧」、「別哭了，麻煩把《娑婆訶》和《破墓》的世界觀集合一下拍一部新作吧，根本看不夠啊」等，從網友們留言來看，大家都非常喜歡張宰賢導演的作品。

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