少女時代Sunny喊金城武初戀，孝淵亂湊：「始源歐巴？」Sunny無情打槍XD

少女時代孝淵與Sunny近期展開了露營綜藝《NO WAY HOME》，首集就有搞笑的聊天內容。

兩人好不容易搭完帳篷，望著海洋躺著休息，孝淵突然丟了個話題「初戀在幾歲？」Sunny很淡定的回應：「不過很尷尬的是，我不知道什麼是初戀，每次戀愛都在想這是初戀嗎。」後來突然想到自己小時候偶像是金城武，「要讓我再那樣去喜歡一個人，真的沒辦法」。



▼金城武



孝淵聽了竟無厘頭的說：「是始源歐巴啊！」Sunny又很淡定否認「完全不一樣」，結果孝淵繼續說：「原來妳喜歡始源歐巴！因為直接說出來有點害羞，才假借形象相似的金城武來表示？」Sunny毫不留情的說：「不好意思，始源歐巴……真的不是我的菜。」隨後補充自己和始源很熟，麻煩製作組幫她剪掉XD



▼Super Junior 始源



然而，孝淵下一句直接惹怒Sunny，她說：「妳既然提了大演員金城武老師，我也無話可說。」Sunny大喊：「什麼老師！他是歐巴！對我來說是歐巴！」



兩人後續還聊到隊友Tiffany，孝淵說自己中學（國中）時期和Tiffany玩起類似心臟病的遊戲，她打了Tiffany，Tiffany氣哭回家XD。



兩人想到了Tiffany便說要邀請她來，後續嘉賓確實有隊友Tiffany還有徐玄，以及WINNER金秦禹與李昇勳、AOA草娥 、EXID慧潾……等等，有興趣的觀眾可鎖定每週四於韓國JTBC播出的節目，或隔日於台灣friDay影音、iQIYI收看。（以上內容約在第一集25:44左右）



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