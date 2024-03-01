《破墓》导演有点可爱！5年前电影发布会上大哭照片被挖出，网友喊话超搞笑

又一部爆款韩式恐怖剧诞生，《破墓》不仅上映当天就夺下日票房冠军，还在公开后仅7天就突破了损益平衡点，连日来占据票房榜首，并成为2024年韩国最卖座的影片。

影片讲述了接受巨额资金委托移葬可疑墓地的风水师和同行的葬仪师、巫女之间发生的奇异事件，由崔岷植、金高银、柳海真、李到晛主演。



因《破墓》的大热，连带著导演都受到了极大的关注。 该片的导演编剧是张宰贤，他最擅长的就是恐怖片了，上一部电影作品已是2019年的《娑婆诃》。 最近韩网上有网友翻出了《娑婆诃》发布会上张导演的趣事，看得全网哈哈大笑。

《娑婆诃》的发布会上，张宰贤导演面对诸多媒体突然捂脸大哭，满脸通红不停用手擦眼泪，连主演李政宰在一边都笑到满脸褶子，拿出手绢替他擦泪。 这并非是因引发争议而需要道歉的场合，纯粹是因为张宰贤独自想到拍摄《娑婆诃》的艰辛，影片终於要上映了，难掩激动情绪才落泪。



ㅋㅋㅋㅋㅋ 그만 우세용 감독님 pic.twitter.com/vJpYixb3KK — francetracny (@francetracny) February 29, 2024

相关事情重新被提及，也吸引了了不少网友的围观和讨论，大家纷纷调侃：「导演别哭了，考虑一下《破墓2》吧」、「导演大人，哭完了吗？现在可以去写新剧本了吧」、「哭完了吧，快去拍电影」、「怎么回事，导演有点可爱」、「导演拍的一定非常认真吧，不然怎么会突然激动到忍不住眼泪」、「 好了好了，别哭了，继续拍下一部作品吧」、「别哭了，麻烦把《娑婆诃》和《破墓》的世界观集合一下拍一部新作吧，根本看不够啊」等，从网友们留言来看，大家都非常喜欢张宰贤导演的作品。

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