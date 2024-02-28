這時機太巧合！張度練向李宰旭提議「和Karina一起出演旅行綜藝嗎」播出當天就爆出戀愛消息！

27日下午公開的網路綜藝《Salon Drip 2》中，李宰旭、李濬榮爲宣傳Disney+《篡位》而作為嘉賓出演。

當天，ㄏ向李濬榮詢問出演《洪錫天的寶石盒》的感想，李濬榮說：「非常有趣，因爲出演的時候還沒有公開節目，所以錫天哥親自聯繫我。他『My濬，當天有時間嗎？』那時候我還以為是（商店）要開業了呢！」張度練就說原來（李濬榮）是非常有義氣的人，只要叫他去就會去！



張度練就詢問李宰旭是不是也是講義氣的人，李宰旭：「哦！當然了！」張度練表示自己現在口袋名單裡收集旅行成員，我叫你的話能來嗎？李宰旭回答：「是的！」張度練說：「如果來《Salon Drip 2》的話，問想和誰一起出演綜藝的時候，因為前面有我，所以肯定會說我的，就這樣收集了《張度練的寶石盒》成員有高允貞和 Karina。」李宰旭問：「我能去那裡嗎...？」張度練就說：「那我來搭個線吧！」



結果當天早上就傳出李宰旭和 Karina 的戀愛消息，兩人最近在米蘭時裝週上相識並結緣，後來發展爲戀人關係。但...因為《Salon Drip 2》是比戀愛傳聞更早進行拍攝，這個timing 也讓網友紛紛直呼：「時機大發」、「這時機是什麼情況啊」、「偏偏最近出演的嘉賓就是 Karina 呢」、「張度練今天看到新聞肯定會很慌張」、「非常巧和的是一個是電視劇情侶、一個是現女友」、「綜藝之神降臨、點擊量要爆發了」等等。

另外，李宰旭、李濬榮、洪秀珠主演的《篡位》將在今日（28日）上線，講述財閥家族的權力鬥爭，土湯匙和金湯匙之間將展開精彩的對決。



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