网友盘点《换乘恋爱3》前任的奇葩行为：辉贤的「糖果事件」、收到分手简讯三个礼拜才回覆

《换乘恋爱》讲述因为多样原因而分手的情侣们聚到一起，找回逝去的爱、或者寻找新爱情的恋爱综艺。

第三季公开后一样有著不少讨论度，除了出演者本身的故事外，再加上新的环节，真的一集比一集精彩！而节目中有些出演者前任「奇葩行为」更是让网友直呼不行，有在追《换乘恋爱3》的朋友们，也有这样子觉得吗～？



辉贤的「糖果事件」让前任哭到崩溃

辉贤和慧媛在交往期间，男生因为经济困难，交往期间送给她唯一的礼物就是一包糖果，所以在「X寄来的包裹」中辉贤就收到一包糖果。但...某一天辉贤竟当著前任的面，把女方舍不得吃掉的糖果，当成下酒菜分给其他成员，让慧媛看了崩溃大哭。



这行为也让韩网友痛批：「让人叹气」、「想骂人了」、「慧媛换乘吧」、「没有基本礼貌，还谈什么恋爱啊」、「疯了吧」等等。不过...在第11集播出中，辉贤跟慧媛解释不知道糖果对她来说有那么大的意义，只是想要和大家炫耀才拿出来分享。



过多的肢体接触！书璟的颈动脉、光泰的摸头

书璟只要喝酒，就会要人家摸她的颈动脉，包含光泰、辉贤、周元都摸过，前任周元提醒过她肢体动作好像太多，这举动让许多网友超不解。但书璟有表示自己和女生也是这样，最新一集中尚贞和书璟和男生们的济州岛约会配对失败，书璟收到简讯后也马上摸了尚贞的头安慰她！



还有光泰某次很自然地摸了尚贞的头，这举动自然到让不少观众和主持人都误以为他们曾是情侣，结果不是啦 XD 之后两人一起去唱歌，光泰又亲昵地点了尚贞的头，这幕也让主持人们超傻眼。



宥静长篇简讯提分手，却三个礼拜后才收到回覆

宥静和昌镇的分手原因终於公开，经历热恋期后，昌镇为了准备面试有六个月时间冷落宥静，因此两人累积的不满和隔阂越来越多。最终宥静以长篇简讯提分手，但...昌镇却在三个星期后才回覆「谢谢你陪我参加面试」，这段播出后再度惹网友怒：「三个礼拜真的没有心」。



而《换乘恋爱3》即将进入剧情最高潮，这季比前两季提前去济州岛，到了济州岛后会公开彼此的前任，上演更大型修罗场！第12集预告中，「分手情侣」东镇＆多惠、书璟＆周元都吵架了，宥静和昌镇则一起去散步，尚贞崩溃大哭：「我不能退宿吗？我撑不下去了！」最精彩的永远在下一集啊！

话题恋综《换乘恋爱3》逢星期六在「黄Viu」上架，香港人观众亦可一并收看结婚真人骚《Couple Palace》、Viu Original原创律政韩剧《绝佳的解决士》和《我的Happy End》，尽览韩国多个超人气节目。

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