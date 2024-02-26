BLACKPINK Jisoo將於3月開通個人Bubble服務，坐擁7700萬粉絲、有望刷新最高訂閱紀錄

全球K-pop女子組合BLACKPINK的成員Jisoo將進駐粉絲交流平臺「Bubble」，這是她成立個人公司「BLISSOO」后的首次行動，旨在與全球粉絲進行密切互動。

Bubble運營公司DearU今日（26日）透露稱，將於3月發佈Jisoo個人專屬的Bubble應用程式「Bubble for BLISSOO」。 Dear U相關人員表示，考慮到Jisoo在全球的粉絲群和知名度，預計她將刷新個別藝人的最高訂閱人數紀錄。



Bubble是一項訂閱服務，藝人和粉絲可以通過一對一的即時通訊形式進行對話。 粉絲可以在1：1的聊天室中接收和回復藝人發送的消息，而不是像在粉絲官咖或社區中以帖文形式查看。 訂閱標準是每位藝人每月收費4500韓元，付費訂閱人數在去年超過了200萬。入駐藝人包括SM、JYP、Starship Entertainment等公司的知名K-pop偶像、演員以及體育明星等，總計約600人。



作為新晉Dear U的成員，Jisoo個人的Instagram粉絲已經超過7700萬，具有巨大影響力。 去年3月發佈的首張個人專輯《ME》在發售後一周內就銷售了超過117萬張，創下了K-pop女SOLO歌手首個百萬銷量冠軍的紀錄。



目前大眾十分關註BLACKPINK其他成員是否也會進駐Bubble。 此前BLACKPINK已進駐由HYBE運營的最大粉絲社區Weverse，成員Jennie和Jisoo不久前也通過Weverse發佈問候消息和自拍照片，與粉絲們積極互動。

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