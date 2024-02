文佳煐炸裂「內衣LOOK」亮相米蘭，NCT道英脫衣護花！網友評：你穿的也很少啊

女演員文佳煐以「破格」禮服驚豔米蘭。

去年開始擔任意大利奢侈品牌D&G全球大使的文佳煐受邀出席了2024年米蘭時裝周,她的透視禮服在時裝周上搶盡風頭,成為韓國網友們關注和熱論的焦點。



當天出席活動的文佳煐以「內衣Look」亮相,黑色透視裙大展曼妙身型,上半身是胸衣設計,下半身則是三角褲形式,剩下的部分用黑色薄紗連結,加上黑色襪帶,整個造型充滿了張揚的野性性感。再加上她自然的妆容、飘逸的长发,表情大方,令文佳煐展現了與以往清純形象截然不同的魅力。



會場上的另一幕也吸引了廣大網友和粉絲的關注。當天男團NCT成員道英也受邀登場,道英將外套脫下披在了文佳煐的身上,之後他自己則換上了另一件外套。網友們看到此場景後紛紛猜測,文佳煐的禮服太過暴露,道英是擔心她會走光,才貼心地把外套借給她。



can you hear everyones reaction when doyoung took off his jacket and gave it to kayoung#munkayoung #문가영 #DGFW24 #doyoung #도영 #엔시티 #nct #DGxMunKayoung #DGFW24xMunKayoung@dolcegabbana pic.twitter.com/7a47if8hvD