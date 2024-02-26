文佳煐炸裂「內衣LOOK」亮相米蘭，NCT道英脫衣護花！網友評：你穿的也很少啊

女演員文佳煐以「破格」禮服驚豔米蘭。

去年開始擔任意大利奢侈品牌D&G全球大使的文佳煐受邀出席了2024年米蘭時裝周，她的透視禮服在時裝周上搶盡風頭，成為韓國網友們關注和熱論的焦點。



當天出席活動的文佳煐以「內衣Look」亮相，黑色透視裙大展曼妙身型，上半身是胸衣設計，下半身則是三角褲形式，剩下的部分用黑色薄紗連結，加上黑色襪帶，整個造型充滿了張揚的野性性感。再加上她自然的妆容、飘逸的长发，表情大方，令文佳煐展現了與以往清純形象截然不同的魅力。



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會場上的另一幕也吸引了廣大網友和粉絲的關注。當天男團NCT成員道英也受邀登場，道英將外套脫下披在了文佳煐的身上，之後他自己則換上了另一件外套。網友們看到此場景後紛紛猜測，文佳煐的禮服太過暴露，道英是擔心她會走光，才貼心地把外套借給她。



脫掉外套的道英裡面穿著一件黑色低胸背心，露出健碩的肌肉，看得粉絲們忍不住評論：「道英脫了衣服感覺會冷吧」、「哈哈哈哈，道英不該脫衣服，他也沒穿多少」、「道英其實也很暴露啊，哈哈哈哈」、「給對方披衣服的模樣太帥了」等。



不過也有不少網友認為文佳煐和道英的衣著太過暴露，吐槽稱：「兩人怎麼穿這樣」、「互相看著的時候不覺得不好意思嗎？」、「眼睛都不知道該看哪裡」等。

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