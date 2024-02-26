「前師兄妹」孔明&Weki Meki金度妍忽傳戀愛ing！雙方公司否認

今早（26日）出現了韓星戀愛新聞，主角是男演員孔明和女團Weki Meki成員金度妍。

韓媒《NEWS TOMATO》今早韓國時間6點報導了孔明與金度妍戀愛消息，稱收到圈內人士透露「據所知，度妍搬離Weki Meki宿舍後，兩人關係更親近了」。報導中還提到兩人新人時期就在同一家公司（指Fantagio）結緣，不過由於一個是演員一個是愛豆，互動機會少，兩人是在2019年JTBC電視劇《浪漫的體質》延續了緣分，當時孔明是主演，度妍客串了第二集（編按：第2、第3集都有，度妍飾演演員「度妍」，孔明是努力討好她的製片公司職員「秋在勳」）。



該報導更表示雙方所屬光公司回應「由於是關係私生活的部分，因此無法確認」，不過2小時後他家韓媒陸續取得公司回應，孔明目前所屬公司Saram娛樂否認，說明兩人只是曾待同一家公司的前後輩，金度妍所屬Fantagio也否認，並嚴正呼籲「希望各位克制傳播或重製虛假事實的猜測以及謠言」。

一早就傳出明星戀愛消息，雙方公司隨後否認，大概是因為時間很早，有網友笑稱「週一大家都很認真工作」，也有網友往陰謀論方向想，聯想是不是合約要到期了經紀公司內部人士故意丟消息，不過有網友說這不是這家媒體第一次誤報了。

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