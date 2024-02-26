「前师兄妹」孔明&Weki Meki金度妍忽传恋爱ing！双方公司否认

今早（26日）出现了韩星恋爱新闻，主角是男演员孔明和女团Weki Meki成员金度妍。

韩媒《NEWS TOMATO》今早韩国时间6点报导了孔明与金度妍恋爱消息，称收到圈内人士透露「据所知，度妍搬离Weki Meki宿舍后，两人关系更亲近了」。报导中还提到两人新人时期就在同一家公司（指Fantagio）结缘，不过由於一个是演员一个是爱豆，互动机会少，两人是在2019年JTBC电视剧《浪漫的体质》延续了缘分，当时孔明是主演，度妍客串了第二集（编按：第2、第3集都有，度妍饰演演员「度妍」，孔明是努力讨好她的制片公司职员「秋在勋」）。



该报导更表示双方所属光公司回应「由於是关系私生活的部分，因此无法确认」，不过2小时后他家韩媒陆续取得公司回应，孔明目前所属公司Saram娱乐否认，说明两人只是曾待同一家公司的前后辈，金度妍所属Fantagio也否认，并严正呼吁「希望各位克制传播或重制虚假事实的猜测以及谣言」。

一早就传出明星恋爱消息，双方公司随后否认，大概是因为时间很早，有网友笑称「周一大家都很认真工作」，也有网友往阴谋论方向想，联想是不是合约要到期了经纪公司内部人士故意丢消息，不过有网友说这不是这家媒体第一次误报了。

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