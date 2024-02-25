为完成新沙洞老虎遗愿！女团TRI.BE继续进行打歌活动，成员们戴著白色蝴蝶结追悼

制作很多热门歌曲，被称爲「热门歌曲制造机」的著名作曲家新沙洞老虎（本名：李浩杨）在23日惊传过世，震惊南韩演艺圈。

TR娱乐当晚发表正式立场，表示：「传达非常悲痛和惋惜的消息，心情非常难过。制作人新沙洞老虎於2024年2月23日突然离开我们。爲了因突如其来的噩耗比任何人都陷入悲伤的遗属们，恳切地希望大家不要进行臆测或推测性报导。」



女团 TRI.BE 是新沙洞老虎从出道至今负责制作和企划的组合，噩耗传开后，TRI.BE 虽然一度宣布将取消和延期原定於本周的回归活动，但经过深思熟虑后决定继续进行。TR娱乐表示：「TRI.BE 成员们也陷入巨大的冲击和悲伤之中，但是因爲是新沙洞老虎生前与 TRI.BE 最后准备发行的专辑，所以将继承新沙洞老虎的遗愿，继续进行新专辑《Diamond》的放送活动。为了让新沙洞老虎最后一张专辑更加耀眼，包括本公司在内的的 TRI.BE 成员们都将竭尽全力。」



24日的《Show! 音乐中心》中，TRI.BE 成员们戴著白色蝴蝶结登上舞台表示哀悼。当天她们圆满结束舞台表演，但在发表一位后，和全体出演人员一起站在舞台上的时候却掩饰不住难过的表情。

而新沙洞老虎的灵堂设在首尔圣母医院，葬礼和出殡将按照遗属的意愿，只有家人、亲戚、同事参加，以非公开形式举行。

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