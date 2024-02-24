音源強者TWICE回歸！新歌MV背後藏著她們想傳達的訊息，網評：成員們的感情太美好了～

大家聽過人氣女團TWICE的新歌〈ONE SPARK〉了嗎？這次回歸成員們的美貌又再度升級，她們的成長真的是無極限。

女團TWICE發行了迷你十三輯《With YOU-th》，並透過經紀公司JYP娛樂分享了新專輯的一些Q&A，當中提及的新歌亮點與成員們之間的好感情讓人看了相當溫暖。



▼全新主打歌〈ONE SPARK〉MV公開一天後突破了千萬觀看：歌曲描繪了即使寒風吹來也依舊燃燒著的青春。



定延說：「成員們透過牽手和擁抱等合而為一的動作來表達屬於TWICE的青春。而TWICE的青春之所以美麗，是因為我們相互依靠著彼此。」Momo表示：「（這張專輯）包含了9個人的友誼和青春，以及ONCE（粉絲名）給予的愛，希望能被人們所記住。」成員們也在這一次投入了滿滿的熱情和信念，希望藉此打造出一個完美的世界與粉絲們一起分享。



娜璉則補充說：「這一次拍攝先行曲〈I GOT YOU〉的MV時，腦海中浮現了很多與成員之間的回憶，令人感到非常懷念。」



▼〈I GOT YOU〉MV 目前也突破了2000萬觀看：



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