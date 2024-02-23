再度说明「片酬入帐」前后体态差异的高庚杓！「目前为极淡季」休息期间体重飙高到93公斤～

演员高庚杓最近正值休息期间，他也是圈中出了名的忽胖忽瘦的演员，只要在有作品要演出的期间就保持帅气身材与脸型，不过只要在休息期间就会尝遍美食而放纵自己的体重。最近他上YT节目更不讳言自己体重已高达93公斤！

高庚杓日前来到友人郑基高的YT频道，成为首位嘉宾的他也是「片酬入帐」前后差异最具代表性的演员，被问到现在是否正值休息期间？高庚杓表示现在是处於极淡季，不是因为作品的话，他原本也不曾超越90公斤体重，而超过了90公斤时自己也感到警觉心，想再次减重，没想到一路反而飙到93公斤，现在必须得往下降了。展现自己减重的决心。



郑基高也提到了高庚杓在青龙电影节上与ZICO的可爱互动。当时高庚杓相当投入的跟ZICO一起唱跳起来，舞动自己，跟一般拘谨的演员表现不太相同，不过郑基高觉得每个人会以自己的方式投入并享受这个颁奖典礼以及演出，也肯定当天高庚杓自由表现自己的方式。



高庚杓在当天还吃了友人用微波炉所做的饺子千层面，展现暴风吸入的快食绝招，还说「这不可能不好吃，简直好吃到令人哑口无言」，友人在一旁表示连这都能够吃的那么香，会一路飙涨到93公斤也真的是其来有自。高庚杓还透露自己正在进行一个令人吃惊的准备，透过现在的YT节目看到他的人，也许会因为他的外型而感到惊讶，不过在2、3个月以后，虽然还没有到片酬的入帐期间，但他打算自我管理，预告将呈现帅气的自己。





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