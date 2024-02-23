「清潭洞夫妻」也有不能一起做的事！李政宰自曝就算與鄭雨盛再熟也無法跟他一起這樣～

演員李政宰透過YT頻道面對雜誌讀者們的詢問，相當直白不掩飾的回應，增添不少趣味，更在標題上寫著「名台詞長李政宰沒有預料到的台詞是？」

影片中的李政宰一一回答粉絲們的問題，被問到「是否吃過最近很流行的糖葫蘆呢？」李政宰表示還沒有吃過，甚至還反問要去哪裡才吃得到這種小吃呢？他表示自己總是在忙碌拍攝的行程中，尋找一些小小的私人空間，所以也很有很長一段時間不曾去過街邊的小吃店了，如果他有機會嘗試糖葫蘆，會告訴大家他的心得。



李政宰在首次執導的電影作品《獵首密令》中就邀請最熟悉的鄭雨盛與他共同擔任主演，粉絲問到，若李政宰身為一位導演，要再度邀請鄭雨盛演出，會替他安排什麼樣的作品與角色呢？李政宰竟大喊「這位大叔的角色真的太難了啊～我都不確定能不能再找他演出第二次呢！如果把他放到作品來寫的話，那就必須挑戰一下選角了。」



被問到是否最近學習了一些自拍技巧呢？李政宰自嘲自拍的技術還停留在小學生等級，但若因出席場合的需要，他也會配合拍些自拍照片。那麼李政宰會與好友鄭雨盛自拍嗎？他先是反問「我們兩人嗎？」眼神有點排斥，接著表示，雖然兩人再熟悉，卻也沒有到兩人並肩同框的親密程度，說著說著李政宰的手指頭還捲曲了起來，更表示想快點跳下一題。



被問到最近看了哪些電視劇或電影呢？李政宰表示他很喜歡《Moving異能》，由於不太有時間去電影院，最近是看了電影《外星＋人2》，另外則是在Netflix平台上看了一部空難電影《絕地盟約》，看著多人遭遇空難，有的掙扎之後仍不幸罹難，有的努力成為幸運的倖存者，令他覺得印象相當深刻。



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