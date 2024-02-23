「清潭洞夫妻」也有不能一起做的事！李政宰自曝就算与郑雨盛再熟也无法跟他一起这样～

演员李政宰透过YT频道面对杂志读者们的询问，相当直白不掩饰的回应，增添不少趣味，更在标题上写著「名台词长李政宰没有预料到的台词是？」

影片中的李政宰一一回答粉丝们的问题，被问到「是否吃过最近很流行的糖葫芦呢？」李政宰表示还没有吃过，甚至还反问要去哪里才吃得到这种小吃呢？他表示自己总是在忙碌拍摄的行程中，寻找一些小小的私人空间，所以也很有很长一段时间不曾去过街边的小吃店了，如果他有机会尝试糖葫芦，会告诉大家他的心得。



李政宰在首次执导的电影作品《猎首密令》中就邀请最熟悉的郑雨盛与他共同担任主演，粉丝问到，若李政宰身为一位导演，要再度邀请郑雨盛演出，会替他安排什么样的作品与角色呢？李政宰竟大喊「这位大叔的角色真的太难了啊～我都不确定能不能再找他演出第二次呢！如果把他放到作品来写的话，那就必须挑战一下选角了。」



被问到是否最近学习了一些自拍技巧呢？李政宰自嘲自拍的技术还停留在小学生等级，但若因出席场合的需要，他也会配合拍些自拍照片。那么李政宰会与好友郑雨盛自拍吗？他先是反问「我们两人吗？」眼神有点排斥，接著表示，虽然两人再熟悉，却也没有到两人并肩同框的亲密程度，说著说著李政宰的手指头还卷曲了起来，更表示想快点跳下一题。



被问到最近看了哪些电视剧或电影呢？李政宰表示他很喜欢《Moving异能》，由於不太有时间去电影院，最近是看了电影《外星＋人2》，另外则是在Netflix平台上看了一部空难电影《绝地盟约》，看著多人遭遇空难，有的挣扎之后仍不幸罹难，有的努力成为幸运的幸存者，令他觉得印象相当深刻。



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