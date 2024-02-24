BOYNEXTDOOR LEEHAN對金在中一片丹心，呆萌狂告白「在中哥是我男朋友」

金在中的YouTube節目《在朋友》以結交藝人朋友為主題，會邀請金在中實際聯絡中的朋友、同期活動的歌手朋友，或是愛豆後輩。近期有一集，金在中遇到了相當愛慕自己的後輩，自己都招架不住XD。

主角是出道約9個月的新人男團BOYNEXTDOOR，BOYNEXTDOOR由於是ZICO成立的KOZ娛樂成員打造之第一支團體，剛出道就頗受關注，成員LEEHAN與JAEHYUN（明宰鉉）、TAESAN一登場《在朋友》金在中便不斷提到和他們「PD nim」ZICO有交情，也看過他們的舞台影片關心了一下。



一直向金在中丟直球告白的人是LEEHAN，事情最早的開端是……金在中暗示他們要懂社會生活拍ZICO馬屁，問他們是因誰有了愛豆夢，他不拍ZICO馬屁倒拍了金在中馬屁，「我？」金在中笑出來和他擊掌，還稱讚他學得很快。



「喔？聽LEEHAN那麼說，好像有女朋友？」金在中抓到機會就用老哏逗弟弟們，懂哏的TAESAN和JAEHYUN馬上競爭起「誰更愛女朋友」，LEEHAN不甘示弱跟上，但明顯是盲目跟從，金在中問他女朋友什麼名字，LEEHAN：「……在中哥？」全場笑翻！



LEEHAN想彌補卻仍向金在中告白：「我愛你，在中哥。」相當晚才發覺隊友們說的「女朋友」是粉絲「ONEDOOR」，甚至，金在中再給他一次機會，他乾脆說：「ONEDOOR會理解我的，我可以擁有在中哥吧？」還向ONEDOOR宣示主權「在中哥是我的」。



LEEHAN邀金在中Challenge、邀他一起露腹肌，金在中給LEEHAN擦自己的護唇膏……最後金在中再提《在朋友》主旨是交朋友，主動說要和他們交換電話、問他們要怎麼存他們的名字，LEEHAN：「男朋友21。」LEEHAN 解釋21是LEEHAN「이한」看成數字的諧音，繼續告白「在中哥是我女朋友（男朋友）」。



整集下來，觀眾都說LEEHAN、JAEHYUN、TAESAN談話有禮貌、單純又可愛，表示很圈粉，金在中和他們相處也被稱讚很溫柔、坐在一起毫無違和像同代愛豆，也有觀眾笑說金在中現在男朋友女朋友都有了，男朋友是LEEHAN，女朋友是BABIES（粉絲）。

▼完整節目（9:39因誰有了夢想、12:00女朋友是誰、19:35邀在中哥Challenge、20:46護唇膏、22:57一起露腹肌？27:04、28:20交換電話）



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