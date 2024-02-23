出道28年首次特別出演！宋慧喬飛杜拜拍攝金銀淑編劇新劇《都會實現嗎》，會和金宇彬＆秀智同框嗎？

今日（23日）據韓媒 StarNews 報導，獨家採訪結果顯示，宋慧喬將特別出演金銀淑編劇新劇《都會實現嗎》。

據悉，宋慧喬爲了完成相關日程，最近前往杜拜，最大限度地避開當地人的視線，祕密完成拍攝。對此，宋慧喬的經紀公司UAA則謹慎回應無法確認。



據報導，一般的特別出演都是以零片酬進行的，所以大部分是在不需要太多移動時間的國內拍攝，但是宋慧喬還是飛了10個小時到杜拜進行拍攝，遵守與金銀淑編劇的義氣。這也是她出道28年來首次特別出演電視劇。



而《都會實現嗎》是金宇彬、秀智繼《任意依戀》時隔7年再次搭檔合作，講述掌握對方生死權的感情過剩的「Genie」和感情缺陷「佳英」，因為不知道是幸運還是懲罰的三個願望而展開的浪漫喜劇。預計到今年下半年爲止結束所有拍攝後，將在2025年播出。



另外，宋慧喬選擇電影《黑修女們》作爲下一部作品，影片講述人們為了拯救一個被強大的惡鬼附身的少年。 這是2015年上映、開啓韓國神祕電影新篇章、吸引544萬觀眾的《黑祭司們》的第二個故事。 宋慧喬在劇中飾演以頑強的意志和無所顧忌的行動拯救少年的「尤妮婭修女」。



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