準到嚇人！IU新人時期神婆千叮嚀萬囑咐的話

韓娛圈的玄學似乎每次都很準。

最近韓網上有網友討論了IU新人時期的故事，神婆的預測十分精準，現在聽來都覺得不可思議。

當時的IU還是個剛剛踏入歌壇的新人，就連公司代表也是初次涉獵歌壇經紀娛樂事業，旗下的藝人也都是新人。某日LOEN娛樂代表前去找神婆，希望對方幫忙算算自己的公司是否會成功。 神婆告訴對方公司會誕生一位國民歌手，然而國民歌手出現的那一瞬間必須搬家！！神婆千叮嚀萬囑咐，要求代表絕對不能猶豫，在「那個人」成名時必須搬離原址。 後來，就如所有人知道的那樣，2008年出道的IU在2010年憑藉一首《好日子》一夜成名，三段高音成為了她最大的個人特色，知名度直線飆升，一直紅到了現在。 而代表也謹記神婆的叮囑，IU一夜爆紅之後，公司代表火速讓員工整理辦公室準備搬家，絲毫不留戀自己起步的地方。

아이유와 관련되어 무당이 신신당부한 말https://t.co/UVFCa1IM1s — BAISLLO (@BAISLLO) December 24, 2022

最神奇的就是整家公司搬家後的一個月，一場突如其來的暴雨導致山體滑坡，IU舊公司大面積被山土掩埋，當時媒體還報導了相關事情，採訪了LOEN娛樂的職員，大家都慶幸一個月前就搬家離開，不然一定會釀下大禍。



雖然是2011年的舊事，日前重新被提及又一次引爆韓國網友們的關注，大家紛紛留言稱：「太準了吧，雞皮疙瘩出來了」、「這就是命運吧」、「雖然我不信玄學，但是這也太神了吧」、「有些神婆就是非常準，很多做生意的人都會去算」等。

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