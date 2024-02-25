韓男殺害未婚妻怒捅191刀，媽媽卻辯稱「我兒子很善良」！讓全韓網都怒了

2023年7月一場兇殺案震驚全韓國，死者被未婚夫恨捅191刀，然而法庭上兇手卻強烈主張是偶發行為，兇手母親更是痛訴「兒子太冤枉了」。

本月15日，MBC實事節目《實話探索隊》就探討了這一樁慘案，年輕男子柳某於去年7月24日在公寓殺害了與其同居並打算結婚的25歲女友鄭某。 柳某用刀捅了鄭某191刀。 他甚至在醫院裡當著警察的面前勸阻家人「最好不要確認屍體」。唯一見過屍體的死者舅舅說：「（孩子）從頭到腳都是傷口，太殘忍、太慘無人道了。 臉都認不出來...... 人怎麼能對人做出這種事，完全是虐待」。

柳某在殺害鄭某的當天自首說：「我對女友進行了虐待。」 警方則表示該案件並非家庭暴力事件。柳某聲稱，他殺害鄭某的動機是因為鄰居樓上的噪音給他帶來了壓力。 然而，事發前鄰居已經搬走了。

柳某辯稱：「即將結婚，但因債務增加，經濟上變得困難。 」從節目中公開的柳某和鄭某的聊天內容中可以看出，柳某因手機費月支出超20萬，令鄭某不滿，勸阻他停止使用小額支付。 柳某的上司作證稱幾乎每月都要借錢給柳某，金額為50萬-100萬不等，「所以我告訴他『這個月要緊緊勒緊褲腰帶，下個月就可以用薪水來維持生活了』，但他說做不到。 」



特別是柳某在與專業調查員面談中表示：「我覺得如果殺死女友，就能從痛苦中解脫出來，那天在休息室突然想到要殺了她，然後回到家裡。 」調查員將此事告訴了檢察官，並提出這並非是偶然犯罪的意見。

柳某的母親在接受《實話探索隊》採訪時稱：「不是因為我是他的母親，而是他真的太善良了，雖然我有很多話要說，但他確實也犯了罪......（犯罪動機）我不知道，我們沒住在一起，怎麼會知道。 他太冤枉了，我也覺得冤枉。 但他是罪犯，我非常抱歉。 」

與此相關的順天大學警察行政學系教授吳允成表示：「他不只一次，而是連續攻擊了190多次，這說明對鄭某存在著複雜的情感。 通過讓受害人消失，他可以從自己身上擺脫責任。 我認為這個責任就是結婚，他不想結婚，但如果現在說『不想結婚』，他能承擔得起嗎？我認為他在考慮如何彌補這種情況。 」柳某在一審判決中被判有期徒刑17年，不過據悉他已經向在檢方提起了上訴。



節目播出之後在韓網掀起軒然大波，不少網友評論：「當年華城連鎖殺人案的罪犯也說自己很善良啊」、「191刀才坐牢17年，太輕了吧」、「當媽的有臉說兒子很善良，人家女孩都被捅到認不出臉了」、「不愧是血親，不然他媽媽也說不出這種話」、「這種時候不應該下跪求原諒嗎，現在說你兒子善良有什麼用」、「 說的什麼廢話啊，善良的人能捅191刀」、「191刀是什麼概念啊，讓你捅人偶，胳膊都會累到抬不起來」等。

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