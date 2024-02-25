韩男杀害未婚妻怒捅191刀，妈妈却辩称「我儿子很善良」！让全韩网都怒了

2023年7月一场凶杀案震惊全韩国，死者被未婚夫恨捅191刀，然而法庭上凶手却强烈主张是偶发行为，凶手母亲更是痛诉「儿子太冤枉了」。

本月15日，MBC实事节目《实话探索队》就探讨了这一桩惨案，年轻男子柳某於去年7月24日在公寓杀害了与其同居并打算结婚的25岁女友郑某。 柳某用刀捅了郑某191刀。 他甚至在医院里当著警察的面前劝阻家人「最好不要确认尸体」。唯一见过尸体的死者舅舅说：「（孩子）从头到脚都是伤口，太残忍、太惨无人道了。 脸都认不出来...... 人怎么能对人做出这种事，完全是虐待」。

柳某在杀害郑某的当天自首说：「我对女友进行了虐待。」 警方则表示该案件并非家庭暴力事件。柳某声称，他杀害郑某的动机是因为邻居楼上的噪音给他带来了压力。 然而，事发前邻居已经搬走了。

柳某辩称：「即将结婚，但因债务增加，经济上变得困难。 」从节目中公开的柳某和郑某的聊天内容中可以看出，柳某因手机费月支出超20万，令郑某不满，劝阻他停止使用小额支付。 柳某的上司作证称几乎每月都要借钱给柳某，金额为50万-100万不等，「所以我告诉他『这个月要紧紧勒紧裤腰带，下个月就可以用薪水来维持生活了』，但他说做不到。 」



特别是柳某在与专业调查员面谈中表示：「我觉得如果杀死女友，就能从痛苦中解脱出来，那天在休息室突然想到要杀了她，然后回到家里。 」调查员将此事告诉了检察官，并提出这并非是偶然犯罪的意见。

柳某的母亲在接受《实话探索队》采访时称：「不是因为我是他的母亲，而是他真的太善良了，虽然我有很多话要说，但他确实也犯了罪......（犯罪动机）我不知道，我们没住在一起，怎么会知道。 他太冤枉了，我也觉得冤枉。 但他是罪犯，我非常抱歉。 」

与此相关的顺天大学警察行政学系教授吴允成表示：「他不只一次，而是连续攻击了190多次，这说明对郑某存在著复杂的情感。 通过让受害人消失，他可以从自己身上摆脱责任。 我认为这个责任就是结婚，他不想结婚，但如果现在说『不想结婚』，他能承担得起吗？我认为他在考虑如何弥补这种情况。 」柳某在一审判决中被判有期徒刑17年，不过据悉他已经向在检方提起了上诉。



节目播出之后在韩网掀起轩然大波，不少网友评论：「当年华城连锁杀人案的罪犯也说自己很善良啊」、「191刀才坐牢17年，太轻了吧」、「当妈的有脸说儿子很善良，人家女孩都被捅到认不出脸了」、「不愧是血亲，不然他妈妈也说不出这种话」、「这种时候不应该下跪求原谅吗，现在说你儿子善良有什么用」、「 说的什么废话啊，善良的人能捅191刀」、「191刀是什么概念啊，让你捅人偶，胳膊都会累到抬不起来」等。

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