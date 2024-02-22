准到吓人！IU新人时期神婆千叮咛万嘱咐的话

韩娱圈的玄学似乎每次都很准。

最近韩网上有网友讨论了IU新人时期的故事，神婆的预测十分精准，现在听来都觉得不可思议。

当时的IU还是个刚刚踏入歌坛的新人，就连公司代表也是初次涉猎歌坛经纪娱乐事业，旗下的艺人也都是新人。某日LOEN娱乐代表前去找神婆，希望对方帮忙算算自己的公司是否会成功。 神婆告诉对方公司会诞生一位国民歌手，然而国民歌手出现的那一瞬间必须搬家！！神婆千叮咛万嘱咐，要求代表绝对不能犹豫，在「那个人」成名时必须搬离原址。 后来，就如所有人知道的那样，2008年出道的IU在2010年凭藉一首《好日子》一夜成名，三段高音成为了她最大的个人特色，知名度直线飙升，一直红到了现在。 而代表也谨记神婆的叮嘱，IU一夜爆红之后，公司代表火速让员工整理办公室准备搬家，丝毫不留恋自己起步的地方。

아이유와 관련되어 무당이 신신당부한 말https://t.co/UVFCa1IM1s — BAISLLO (@BAISLLO) December 24, 2022

最神奇的就是整家公司搬家后的一个月，一场突如其来的暴雨导致山体滑坡，IU旧公司大面积被山土掩埋，当时媒体还报导了相关事情，采访了LOEN娱乐的职员，大家都庆幸一个月前就搬家离开，不然一定会酿下大祸。



虽然是2011年的旧事，日前重新被提及又一次引爆韩国网友们的关注，大家纷纷留言称：「太准了吧，鸡皮疙瘩出来了」、「这就是命运吧」、「虽然我不信玄学，但是这也太神了吧」、「有些神婆就是非常准，很多做生意的人都会去算」等。

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