【韓網熱帖】《和我老公結婚吧》朴敏英：BoA中途加入真的很難，不要太過苛責她

熱播劇《和我老公結婚吧》正式落幕，主演陣容接受了殺青採訪。

女主角「姜智媛」的扮演者朴敏英在採訪中提到了男主角劉志赫（羅人友 飾）前未婚妻吳宥拉（BoA 飾）的登場。 劇中，吳宥拉的突然亮相被不少觀眾詬病「打亂了劇情節奏」，採訪中記者也提到了相關問題，對此朴敏英表示：「我並不是說要責備或站在任何一方。 就我個人而言，我認為中途加入對任何人來說都很困難。 即使對資深演員來說，中途加入也很艱難，更不用說加入一個人氣劇了。 突然有一個角色闖入已經建立好的層層疊疊的劇情中，我認為這真的很難。 她扮演了一個非常困難和艱巨的角色，我希望觀眾們不要光看演技，希望大家以更好的態度看待她。 因為我和BoA同齡，一眼就能看出我們彼此都很努力。 在拍攝現場，我們都盡了最大的努力，如果這是她能做到的最大的極限，希望大家不要對她太苛刻。 而且幸運的是，我們的劇裡有很多迷人的反派角色，BoA的加入可能會增加一些挫折感，但我認為這也可以為劇情增添更多的張力。 希望大家能夠給予支持。」



對於朴敏英的評價，網友們紛紛表示：

1. 其實我覺得BoA演技還行，太多人拉踩她了

2. 我只想說朴敏英太會說話了，這種問題都能回答得滴水不漏

3. 我是BoA的老粉，希望她別再演戲了，好好準備歌曲回歸吧，希望她發佈情歌

4. 是BoA沒選好角色，她的演技也沒差到讓人忍受不了的地步啊

5. BoA的角色是原作裡有的嗎？比起演技，我是覺得這個角色沒必要出現

6. 我從BoA出場開始就棄劇了，太無聊了

7. 明知道中途進組很難，為什麼不找演技好的來演呢？選錯演員了

8. 我覺得BoA還不錯啊，但從她登場開始所有的惡評都衝向了她

9. 我也是中途棄劇的，並不是因為BoA，而是反派結婚之後劇情就開始變無聊了

10. 雖然BoA的口音有時候讓人出戲，但是不至於被罵那麼慘，演技也沒有很爛啊，黑粉們太過分了

11. 記者的問題太刁鑽了，幸好朴敏英回答得很好

12. 你們這群人居然擔心BoA？

13. 老實說一開始確實蠻好看的，BoA出來之後也確實讓人覺得無趣，整個劇情都變得很奇怪

14. 你還是擔心你自己好了，BoA只是因為演技被罵，你就不一樣了......

15. 網友罵的不只是演技，還攻擊（BoA）的外貌，黑了她很多

16. 我真的覺得BoA的演技並沒有很差，卻被罵這麼慘，好可惜

17. 感覺大家把對劇情不滿的氣全都撒在了BoA的身上

18. BoA確實演技不好啊，是整部劇的大窟窿

19. BoA求你別再演戲了

20. 我倒是覺得BoA演技還行，吳宥拉的角色設定有點奇怪罷了，她這種階層的人怎麼會和朴敏煥這種人上床呢

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