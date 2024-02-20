希澈&李常敏《我家的熊孩子》到访BamBam豪宅，拿人手短(?)尝试吃炸蟋蟀！

《我家的熊孩子》18日播出的最新一集，Super Junior希澈与李常敏来到位於龙山区GOT7 BamBam的豪宅，参观了他家一圈还尝试吃特殊料理。

来自泰国的BamBam，在爱豆本行之外还经营专属YouTube综艺节目《Bam家》（Bam House），由於是邀请来宾到家做客，豪宅早已曝光，不过此集《我家的熊孩子》还直捣他的更衣间，豪华衣著全都现，他也展现flex的大度。



一开始，BamBam就向爱豆前辈希澈送上特别请人刻印的红酒，还应李常敏的要求给大家看看他昂贵的AP（爱彼）名表。打开BamBam的衣柜，映入眼帘都是名牌衣裳，李常敏一双眼睛看了都发亮，还悄悄戴上手套翻著欣赏。BamBam让希澈试试一件韩产的外套，觉得希澈穿起来不错便大方的表示能送给哥哥，李常敏只能眼巴巴望著。希澈看穿李常敏的心思，BamBam也拿出一件价值不斐的针织衫，说自己因为另有他牌代言所以无法穿，要李常敏收下。



两个人各收一件昂贵衣裳，后续似乎便拿人手短了XD。当BamBam拿出家乡风味料理，炸面包虫和炸蟋蟀时，两个人脸都绿了，但听到炸蟋蟀是BamBam妈妈亲手做的又有些迟疑，最终两人还是吃下去了，即使希澈犹豫再三还听到蟋蟀是有卵的……希澈勇敢的咬了吃下肚，还向BamBam妈妈告白，希望妈妈能邀请他去泰国玩呢！



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▼加码BamBam也请「前老板」JYP朴轸永吃过炸蟋蟀，也是用「这是我妈妈做的」半强迫XD 后来朴轸永吃得津津有味吃上瘾，边吃边聊还不小心把一条蟋蟀腿黏在嘴角XDD（嘴角黏了蟋蟀腿大约在21:50附近，还是在聊GOT7转让的话题途中XDD）



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