炫彬婚後第一部劇！有望主演《南山的部長們》《哈爾濱》導演新作《Made in Korea》，480億投資巨製

「刺猬爸爸」玄彬自從孫藝珍產子後專心陪伴一年有餘，終於要復出接新戲啦！

《Made in Korea》以吸引人的敘事和弘大規模講述1970年代貫通韓國近現代歷史的重大事件，由《萬惡新世界（寒流黑金）》《毒梟（毒王）》《南山的部長們》導演禹民鎬執導，也是炫彬和禹導在《哈爾濱》之後第二次合作。



一開始有消息稱劇集《Made in Korea》是宋康昊主演電影《毒梟》的衍生作品，後經經紀公司證實兩部作品並無關聯。

《Made in Korea》預計投資480億韓元，炫彬擔任的角色尚未公開。 經紀公司表示炫彬收到出演邀約、正在積極考慮，但尚未做出最終決定。



此外，炫彬2003年參演KBS電視劇《保鏢》出道，陸續主演了《我叫金三順》《秘密花園》等多部人氣作品，2019年與孫藝珍一同主演tvN電視劇《愛的迫降》結緣。



炫彬和孫藝珍2021年公開承認戀情，2022年2月宣佈婚訊、3月舉辦婚禮，同年11月孫藝珍生下一子。 當時炫彬剛好拍完《哈爾濱》蒙古取景戲份，及時飛回韓國陪產並擔任新手奶爸。 孫藝珍甜蜜透露當爸爸的炫彬就像刺蝟，因為韓國有句俗語「就算是刺蝟也覺得自己小孩滑嫩嫩」，暗示炫彬已變成「兒子傻瓜」。



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