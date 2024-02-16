炫彬婚后第一部剧！有望主演《南山的部长们》《哈尔滨》导演新作《Made in Korea》，480亿投资巨制

「刺猬爸爸」玄彬自从孙艺珍产子后专心陪伴一年有余，终於要复出接新戏啦！

《Made in Korea》以吸引人的叙事和弘大规模讲述1970年代贯通韩国近现代历史的重大事件，由《万恶新世界（寒流黑金）》《毒枭（毒王）》《南山的部长们》导演禹民镐执导，也是炫彬和禹导在《哈尔滨》之后第二次合作。



一开始有消息称剧集《Made in Korea》是宋康昊主演电影《毒枭》的衍生作品，后经经纪公司证实两部作品并无关联。

《Made in Korea》预计投资480亿韩元，炫彬担任的角色尚未公开。 经纪公司表示炫彬收到出演邀约、正在积极考虑，但尚未做出最终决定。



此外，炫彬2003年参演KBS电视剧《保镖》出道，陆续主演了《我叫金三顺》《秘密花园》等多部人气作品，2019年与孙艺珍一同主演tvN电视剧《爱的迫降》结缘。



炫彬和孙艺珍2021年公开承认恋情，2022年2月宣布婚讯、3月举办婚礼，同年11月孙艺珍生下一子。 当时炫彬刚好拍完《哈尔滨》蒙古取景戏份，及时飞回韩国陪产并担任新手奶爸。 孙艺珍甜蜜透露当爸爸的炫彬就像刺猬，因为韩国有句俗语「就算是刺猬也觉得自己小孩滑嫩嫩」，暗示炫彬已变成「儿子傻瓜」。



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