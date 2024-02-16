朴敏英＆羅人友《和我老公結婚吧》反響越來越不好？韓網友：「吳宥拉戲份太多了、是不是換了編劇」

由朴敏英、羅人友、李伊庚、宋昰昀主演的《和我老公結婚吧》是改編自同名網路小說，之後連載成網路漫畫。

因節奏快速、爽快的復仇劇情，在播出後受到許多觀眾的喜愛，收視更從一開始的 5.2％ 一路飆至雙位數。但...在最近幾集播出中，評價似乎越來越不好，更有韓網友發文指出「很多人都說按照原作寫就不會出錯，結果改編得亂七八糟的」。



這讓不少觀眾有所共鳴，紛紛留言表示：「剛開始改編還不錯，但是加入吳宥拉後完全沒戲了」、「原來不是只有我這麼想的啊...」、「甚至讓人懷疑中途是不是換了編劇，氣氛變得太不一樣了」、「從吳宥拉開始，開始變得無趣」、「要按照網漫走啊，網漫後半部很有意思，我還期待了那個，怎麼又讓反派登場了呢」、「未婚妻一登場就變得很奇怪，我以爲只會出來一會兒呢」、「《財閥家的小兒子》也是這樣，編劇為什麼都要自己亂改」，「BoA出場後就不好看了」等等。



在第14集中，姜智媛（朴敏英 飾）爲了把自己的命運交給鄭秀敏（宋昰昀 飾）而不是楊代理（孔敏貞 飾），再次誘惑自己拋棄的朴敏煥（李伊庚 飾），結果卻惹來禍端。因為被姜智媛戲弄而感到憤怒的朴敏煥，找到獨自呆在黑暗辦公室的姜智媛，探頭那裡真的很可怕啊 QQ 朴敏煥還掐了姜智媛的脖子，讓她在逐漸模糊的意識中反覆強調自己是否註定要死在朴敏煥手中，讓人震驚不已！而《和我老公結婚吧》只剩下2集就要結局，不知道最後會是怎樣呢～



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