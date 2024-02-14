金在中是情话天才吗！IG问答句句狂撩粉丝心，情人节就该看这个！

出道20多年还能这么敬业，金在中的粉丝真是太幸福啦！

今天是2月14日情人节，金在中昨晚11点左右开始在IG限动开放问答，回应了很多粉丝提问，每一句都男友力满级、让人心脏狂跳，真的太会了！



来看金在中如何把略显肉麻的提问转变成甜甜的回答：

粉丝：「我是08年生，可以直呼你的名字吗？」金在中：「叫我亲爱的吧。 」



粉丝：「金在中有什么做不到的呢？」金在中：「和你分手的方法？」



粉丝：「欧巴今晚吃了什么？」金在中PO出和牛照片，说：「因为想你，都没能吃完...」



粉丝：「为什么这样童颜... 究竟平时都在吃什么？」金在中：「当然是你的爱啦，还能是什么...」



粉丝：「最近最常佩戴的首饰是？」金在中：「只要和你十指相扣就够了...」



粉丝：「调情匠人在中欧巴，如何能才勾引到欧巴呢？」金在中：「我应该早就已经被你迷倒了吧？」



粉丝：「朋友看到我IG限动发欧巴照片都说好帅，如果欧巴被抢走怎么办啊ᅲᅲ」金在中：「我更怕你被抢走ᅲᅲ」



粉丝：「我不觉得你有38岁，我认为你才24岁而已。 」金在中：「我不觉得你是粉丝，我把你当女朋友。 」



粉丝：「为何在舞台上勾引我？」金在中：「这世界上任何人都会想勾引你吧？」



粉丝：「欧巴我爱你，入坑3个月了。 」金在中：「糟糕了... 现在... 没有出口了。 」



粉丝：「最近太喜欢欧巴，每天都好心动... 怎么办？」金在中：「你只有心动而已吗... 我的心脏都快要爆炸了...」



粉丝：「欧巴很会打架吗？」金在中：「打情骂俏吗？」



粉丝：「欧巴我们结婚吧，到时候了。 」金在中：「那我要每天给你做早餐哦。 」



粉丝：「怎样才跟欧巴这样的男生交往呢？」金在中：「不是已经在交往了吗？」



粉丝：「欧巴，我们公司的店长看到你照片也说管理做得很好、和从前一样，不变美貌的秘诀是什么？」金在中：「想要给你看到最好一面的执念？」



粉丝：「欧巴最开心的事是什么？」金在中：「出生并认识你？」



粉丝：「每天都想见欧巴、爱得更深了，怎么办？」金在中：「哈... 激动到睡不著，你要负责哦。 」



粉丝：「100岁也要当你的babies~」金在中：「死了都要和你在一起…」



粉丝：「工作已经很忙，还要费心顾SNS，辛苦了」金在中：「完全不觉得辛苦啊，为什么会觉得这是辛苦？？」



粉丝：「我还停留在1月19日第一次J-Party，请对入坑较晚的我讲一句话吧。 」金在中：「期待今后相爱的时间吧。 」



金在中虽然很会flirting，但平时也没这么夸张，今天算是为配合情人节故意搞笑。韩网友纷纷被他逗到：「疯了，太好笑」「真的是专业的」「当他的粉丝好有乐趣」「天才偶像」「模拟恋爱粉丝服务的榜样」。 不过说真的，只要他愿意，完全可以出版一本《金在中情话大全》吧XD



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