金智媛令人期待的「反差感」！《我的出走日記》「社畜」廉美貞→《淚之女王》「財閥」洪海仁

覺得金智媛又要創造一個「人生角色」呢！

預計下月（3月）9日首播的tvN新劇《淚之女王》（Netflix同步），由《來自星星的你》、《愛的迫降》朴智恩編劇執筆，《需要浪漫3》張榮佑導演和《黑道律師文森佐》、《小女子》金熙元導演共同執導。描述一對財閥夫婦攜手克服驚險危機，創造出奇蹟般的愛情故事。由金秀賢、金智媛、朴成焄、郭東延、李主儐等主演。







劇組公開金智媛劇照，她所飾演的洪海仁為「Queens百貨」總裁，自出生起就富有的她是一位從來不向別人屈服的女王。她選擇與龍頭里超市的兒子白賢宇（金秀賢 飾）結婚，過著輝煌的生活，直到遇到意想不到的困難。





值得一提的是，金智媛於2022年主演JTBC電視劇《我的出走日記》所飾演的「廉美貞」，與此次飾演的「女王」洪海仁可謂「極與極」的對比。美貞是一位厭世社畜，休假期間還得幫忙家裡的農事，一直活得小心翼翼的，直到遇到具先生（孫錫求 飾），人生有了轉變。不少網友期待金智媛的「變身」，也期待她再創造一個「人生角色」。

▲預告影片‎：《淚之女王》悲情主角竟是金秀賢！入贅財閥家變受氣包，哭訴金智媛背棄諾言：「不是說好不讓我流淚嗎！」

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