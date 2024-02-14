朝鮮版喜劇羅曼史《世子消失了》公開個人角色海報：EXO SUHO展王子氣質

男團EXO成員SUHO領銜主演的朝鲜版浪漫喜劇《世子消失了》即將上線。

MBN方面於今日（14日）公開了新的週末迷你劇《世子消失了》的角色海報。 海報展示了SUHO、洪叡志和金旻奎的形象。王子李健（SUHO 飾）穿著杏黃色的韓服，微笑著面對鏡頭。 他只戴著髮髻冠，展現了與眾不同的王子身份。崔明允（洪叡志 飾）穿著繡有紫荊花下的韓服，造型十分淡雅。 都城大君（金旻奎 飾）則一身紫色服裝，頭戴帽子，展現出了充滿魅力的眼神。



製作公司表示：「我們將展現年輕演員們充滿活力和魅力的青春能量，希望大家能夠期待這部充滿緊張感的朝鮮版浪漫喜劇。 」

《世子消失了》是一部朝鮮版浪漫喜劇，講述了王世子被即將成為世子嬪的女人綁架後而發生的一系列故事，在每個瞬間都要拼上性命的逃亡路上，青春男女之間迸發出了愛情火花。 該劇由執導過《最佳愛情》、《Kill Me Heal Me》的導演金真萬掌鏡，同時還邀請了《打包袱-盜取命運》的編劇金智秀、朴哲作家一同加入製作。

此外，《世子消失了》將於3月9日首播。

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