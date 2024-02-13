湯唯出演新曲《Shh..》MV！IU飾演她的「媽媽」，網友：「太好奇劇情」
KPOP 2024年2月13日 星期二09:29 Hui
（封面圖源：YouTube@이지금 [IU Official]畫面截圖）
期待滿分！沒想到是IU飾演湯唯的母親～
（圖源：YouTube@이지금 [IU Official]畫面截圖）
（圖源：YouTube@이지금 [IU Official]畫面截圖）
（圖源：YouTube@이지금 [IU Official]畫面截圖）
湯唯出現在IU新曲《Shh..》MV引發討論！稍早，湯唯通過IU所屬社「EDAM」表示：「出演的理由很簡單，因為喜歡IU。我也像其他人一樣，喜歡IU的才能、性格和歌曲。這是我在這段時間第一次出演MV，可以和IU一起工作感到很幸福，在現場學到很多東西。」、「IU既飾演我的母親，又飾演我的朋友，是非常有趣的關係。」
《Shh..》是由NewJeans成員Hyein（李惠仁）、趙元善等參與Feat的歌曲，20日公開音源，23日公開MV。
Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論