湯唯出演新曲《Shh..》MV！IU飾演她的「媽媽」，網友：「太好奇劇情」 「YouTube Music」去年（2023）播放量最高的KPOP神曲出爐！第五名是準備在2024年重組的奇蹟女團～ 《殺人者的購物中心》李棟旭原型竟是「凸肚禿頂絡腮鬍大叔」！導演透露選角原因，作家深感困擾

期待滿分！沒想到是IU飾演湯唯的母親～







湯唯出現在IU新曲《Shh..》MV引發討論！稍早，湯唯通過IU所屬社「EDAM」表示：「出演的理由很簡單，因為喜歡IU。我也像其他人一樣，喜歡IU的才能、性格和歌曲。這是我在這段時間第一次出演MV，可以和IU一起工作感到很幸福，在現場學到很多東西。」、「IU既飾演我的母親，又飾演我的朋友，是非常有趣的關係。」

《Shh..》是由NewJeans成員Hyein（李惠仁）、趙元善等參與Feat的歌曲，20日公開音源，23日公開MV。

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