汤唯出演新曲《Shh..》MV！IU饰演她的「妈妈」，网友：「太好奇剧情」
KPOP 2024年2月13日 星期二09:29 Hui
（封面图源：YouTube@이지금 [IU Official]画面截图）
期待满分！没想到是IU饰演汤唯的母亲～
（图源：YouTube@이지금 [IU Official]画面截图）
（图源：YouTube@이지금 [IU Official]画面截图）
（图源：YouTube@이지금 [IU Official]画面截图）
汤唯出现在IU新曲《Shh..》MV引发讨论！稍早，汤唯通过IU所属社「EDAM」表示：「出演的理由很简单，因为喜欢IU。我也像其他人一样，喜欢IU的才能、性格和歌曲。这是我在这段时间第一次出演MV，可以和IU一起工作感到很幸福，在现场学到很多东西。」、「IU既饰演我的母亲，又饰演我的朋友，是非常有趣的关系。」
《Shh..》是由NewJeans成员Hyein（李惠仁）、赵元善等参与Feat的歌曲，20日公开音源，23日公开MV。
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