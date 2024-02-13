「YouTube Music」去年（2023）播放量最高的KPOP神曲出爐！第五名是準備在2024年重組的奇蹟女團～ 《殺人者的購物中心》李棟旭原型竟是「凸肚禿頂絡腮鬍大叔」！導演透露選角原因，作家深感困擾

Disney+劇集《殺人者的購物中心》公開後好評如潮，很多人被主演李棟旭瀟灑帥氣的模樣迷倒，但其實小說原著裡的「舅舅」形象與他大相徑庭，堪稱天壤之別！

《殺人者的購物中心》改編自韓國作家姜智英的同名小說，講述女大學生鄭智安在叔叔突然去世後得知他經營著神秘購物中心的故事。 李棟旭飾演叔叔「鄭進灣」，劇中略顯頹廢但絲毫不減帥氣，戰鬥場面更是超級有型。







李棟旭還為這部戲還練出一對立體大胸肌，從顏值到肉體都令人垂涎：





但如果看完劇再讀小說原著，可能會感到相當震驚和幻滅，因為原著裡對鄭進灣的描述是這樣的：讀國中時就像成年人一樣高大，從額頭開始脫髮，乍一看跟四十多歲沒兩樣;讀高中前突然離家，20年後歸來時頭頂已乾乾淨淨，倒是絡腮鬍和眉毛十分茂盛;臉上有清晰的水痘疤痕，一對招風耳，大大的眼睛透露出善良;腳背體毛濃重、大腳趾格外大，胖到看不清腳踝骨。

啊啊啊啊啊不管怎麼看都跟李棟旭毫不相干啊！



李權導演在發佈會上透露選角原因，一來找不到原著裡那種「胖胖禿頭大叔」形象的演員，二來新增了鄭進灣過往橋段，李導認為那時的他應該是帥氣、戰鬥力強大的模樣，且散發出冷酷、冷靜的氣場，所以最合適人選就是李棟旭。

不過這可苦了作家！得知鄭進灣要由李棟旭來演之後，作家雖然十分驚喜，但寫第二部時腦子裡揮之不去都是李棟旭的模樣，為拉回原本設定傷透了腦筋XD



《殺人者的購物中心》小說第二部已在去年出版，故事延續第二季、有少許新增人物，但依然是未完結的感覺，第三部預告今年公開。 真人版目前尚未有製作第二季的消息，如果拍的話，拜託一口氣拍完大結局吧！



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