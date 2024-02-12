語言到外貌都認真準備！金民在《地下菁英》讓人以為是菲律賓人，《殺人者的購物中心》的「把信」又被誤認是泰國人！ 《Sweet Home 3》將在今年夏天公開！ 劇照搶先曝光：宋江以全新造型登場、「恩赫」李到晛確定回歸！ N刷是基本！盤點那些被稱為「人生劇」的好劇，每一部都值得追 創造無數部「人生韓劇」的金銀淑編劇今年2024還有新作！甚至成功讓「他們」二搭了～～ 【無雷】《殺人者o難堪》孫錫久童年演員相似度太高：「親生都沒這麼像！」身份起底是《機智牢房生活》《豬玀之王》裡的他

金民在《地下菁英》飾演守護在菲律賓大老闆身邊的「John」一角，讓人印象非常深刻，應該有不少人以為他是菲律賓人吧 XD

而金民其實是土生土長的韓國人，當時他為了融入角色，讓觀眾相信 John 是真正的菲律賓人，在菲律賓停留3個月左右，沒有拍攝期間一直觀察當地居民和孩子們一起玩，還特別拜託居住在韓國的菲律賓朋友們練習了菲律賓語調



這次在《殺人者的購物中心》中，金民飾演鄭進灣的僱傭兵同事、鄭智安的泰拳師傅「把信」一角，展現完美的動作戲，加上留了鬍子、黝黑的皮膚和東南亞口音，又讓不少觀眾誤以為他是泰國人（笑）！每次登場都讓人驚艷的金民，在近日也接受採訪。



收到《殺人者的購物中心》的「把信」出演提案時有什麼感想？金民表示：「在《地下菁英》剛開播時，就接到『把信』的出演提案，《地下菁英》的 John 是外國人，把信也是另一個外國角色，不知爲何感覺是命中註定。雖然是個有動作戲的角色，但是他的內在敘事和節奏非常有趣。」



飾演「把信」這個角色時，最有負擔的部分是什麼？金民說：「飾演泰國人角色時，想要對他們有禮貌，所以必須更加慎重。儘管時間沒有很足夠，但還是與能夠宣傳泰國文化、泰國語言的人見面，用最大限度地學習泰國的文化和語言，並努力訓練泰拳。」



最後金民也表示因爲是盡最大努力準備和拍攝，所以很有感情，對自己來說也是很有意義的作品，得到很多關心和喜愛，所以非常激動，以後也會努力通過多樣的作品與大家見面。



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