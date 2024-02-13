「YouTube Music」去年（2023）播放量最高的KPOP神曲出炉！第五名是准备在2024年重组的奇迹女团～ 《杀人者的购物中心》李栋旭原型竟是「凸肚秃顶络腮胡大叔」！导演透露选角原因，作家深感困扰

Disney+剧集《杀人者的购物中心》公开后好评如潮，很多人被主演李栋旭潇洒帅气的模样迷倒，但其实小说原著里的「舅舅」形象与他大相径庭，堪称天壤之别！

《杀人者的购物中心》改编自韩国作家姜智英的同名小说，讲述女大学生郑智安在叔叔突然去世后得知他经营著神秘购物中心的故事。 李栋旭饰演叔叔「郑进湾」，剧中略显颓废但丝毫不减帅气，战斗场面更是超级有型。







李栋旭还为这部戏还练出一对立体大胸肌，从颜值到肉体都令人垂涎：





但如果看完剧再读小说原著，可能会感到相当震惊和幻灭，因为原著里对郑进湾的描述是这样的：读国中时就像成年人一样高大，从额头开始脱发，乍一看跟四十多岁没两样;读高中前突然离家，20年后归来时头顶已干干净净，倒是络腮胡和眉毛十分茂盛;脸上有清晰的水痘疤痕，一对招风耳，大大的眼睛透露出善良;脚背体毛浓重、大脚趾格外大，胖到看不清脚踝骨。

啊啊啊啊啊不管怎么看都跟李栋旭毫不相干啊！



李权导演在发布会上透露选角原因，一来找不到原著里那种「胖胖秃头大叔」形象的演员，二来新增了郑进湾过往桥段，李导认为那时的他应该是帅气、战斗力强大的模样，且散发出冷酷、冷静的气场，所以最合适人选就是李栋旭。

不过这可苦了作家！得知郑进湾要由李栋旭来演之后，作家虽然十分惊喜，但写第二部时脑子里挥之不去都是李栋旭的模样，为拉回原本设定伤透了脑筋XD



《杀人者的购物中心》小说第二部已在去年出版，故事延续第二季、有少许新增人物，但依然是未完结的感觉，第三部预告今年公开。 真人版目前尚未有制作第二季的消息，如果拍的话，拜托一口气拍完大结局吧！



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