语言到外貌都认真准备！金民在《地下菁英》让人以为是菲律宾人，《杀人者的购物中心》的「把信」又被误认是泰国人！ 《Sweet Home 3》将在今年夏天公开！ 剧照抢先曝光：宋江以全新造型登场、「恩赫」李到晛确定回归！ N刷是基本！盘点那些被称为「人生剧」的好剧，每一部都值得追 创造无数部「人生韩剧」的金银淑编剧今年2024还有新作！甚至成功让「他们」二搭了～～ 【无雷】《杀人者o难堪》孙锡久童年演员相似度太高：「亲生都没这么像！」身份起底是《机智牢房生活》《猪猡之王》里的他

金民在《地下菁英》饰演守护在菲律宾大老板身边的「John」一角，让人印象非常深刻，应该有不少人以为他是菲律宾人吧 XD

而金民其实是土生土长的韩国人，当时他为了融入角色，让观众相信 John 是真正的菲律宾人，在菲律宾停留3个月左右，没有拍摄期间一直观察当地居民和孩子们一起玩，还特别拜托居住在韩国的菲律宾朋友们练习了菲律宾语调



这次在《杀人者的购物中心》中，金民饰演郑进湾的雇佣兵同事、郑智安的泰拳师傅「把信」一角，展现完美的动作戏，加上留了胡子、黝黑的皮肤和东南亚口音，又让不少观众误以为他是泰国人（笑）！每次登场都让人惊艳的金民，在近日也接受采访。



收到《杀人者的购物中心》的「把信」出演提案时有什么感想？金民表示：「在《地下菁英》刚开播时，就接到『把信』的出演提案，《地下菁英》的 John 是外国人，把信也是另一个外国角色，不知爲何感觉是命中注定。虽然是个有动作戏的角色，但是他的内在叙事和节奏非常有趣。」



饰演「把信」这个角色时，最有负担的部分是什么？金民说：「饰演泰国人角色时，想要对他们有礼貌，所以必须更加慎重。尽管时间没有很足够，但还是与能够宣传泰国文化、泰国语言的人见面，用最大限度地学习泰国的文化和语言，并努力训练泰拳。」



最后金民也表示因爲是尽最大努力准备和拍摄，所以很有感情，对自己来说也是很有意义的作品，得到很多关心和喜爱，所以非常激动，以后也会努力通过多样的作品与大家见面。



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